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北市國高中生打BNT疫苗 提前9月22日起兩階段開打

中央社 / 台北6日電

教育部今天宣布23日開始校園接種BNT疫苗計畫，台北市政府進一步表示，將分成高中職、五專以及國中兩個階段，且由於學生數較多，將提前於22日開打。

教育部長潘文忠今天在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，針對國中、高中、五專前三年學生及9月1日前滿12歲的國小生，將從9月23日開始安排施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）BNT疫苗。

台北市長柯文哲下午在北市防疫因應記者會上表示，台北市共有166間國中及高中，另外有聯合醫院、37家大醫院和很多合約診所，所以目前計畫是高中職、五專在9月22日到29日打疫苗，國中在9月30日到10月6日施打。

柯文哲說，現在距離9月22日還有兩週的時間，就讓學校先跟醫院配對、協調，並由學校幫學生造冊，屆時市府再配送疫苗過去，外國學校、私立學校及實驗學校皆比照辦理。

柯文哲表示，至於自學在家等不在校園裡的12歲至未滿18歲青少年，以及到了施打時間生病或不適合打的人要如何處理，已責成副市長蔡炳坤、教育局與衛生局這幾天討論處理方式。

教育局補充，北市高中職、五專共約9.4萬名學生，國中則約有6.5萬名學生，考量學生數較多，且疫苗於9月22日清晨就會到貨，因此提早1天施打，希望能盡速完成學生接種。

另一方面，柯文哲指出，台北市日前出現一名感染Delta變種病毒的案例（案15944），這名個案在8月11日入境，為無症狀患者，當時中央規定，隔離10天後做PCR採檢，CT值大於30直接解隔，小於30再隔離7天，所以這名個案隔離17天後於8月29日解隔，因獲報基因定序是Delta病毒，8月31日又被抓回來隔離。

柯文哲表示，儘管後續匡列對象採檢都是陰性，證實只是虛驚一場，不過由於Delta傳染力比較強，又占了目前境外感染的8成，所以如果中央基因定序速度比較慢，一時之間沒辦法馬上做出來，就通通當Delta處理。

柯文哲說，COVID-19終究還是會流感化，不要幻想世界上沒有這個病毒，要想辦法與狼共舞、跟它並存，所以終究還是要用美國戰術，每個人打完兩劑後就不管了、全部解禁，如果每天這樣像驚弓之鳥過生活，撐不了幾年的。

新冠疫苗

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