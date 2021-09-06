BNT疫苗校園接種 新北：約17萬名學生將造冊施打

BNT疫苗校園開打在即，新北市有127所學校、約17萬名學生符合資格，市府今天公布相關作業流程，預計明天發送接種意願書、15日完成造冊，9月下旬分批施打。

新北市副市長劉和然下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情直播記者會中指出，輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗校園接種預定從23日起開打，目前已媒合23間醫療院所協助到校施打。

新北市政府教育局副局長劉明超說明，對象為高中職1到3年級、國中6到9年級學生，新北市共有127所學校、初估17萬2607名學生入列，預計7日發送接種意願書、15日完成造冊，23日至30日完成第1劑接種。

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