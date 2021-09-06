滿20歲民眾高端疫苗隨到隨打 免預約制延長至11日
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，年滿20歲的民眾可直接到醫療院所接種高端疫苗，原規劃免預約制僅到9月6日，考量高端疫苗仍有充裕，免預約制延長至11日。
近期有多個縣市先後發布公告指出，20歲以上民眾若想接種高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可直接到醫院、診所施打，不用預約。指揮中心3日下午在疫情記者會中證實此事。
指揮中心發言人莊人祥日前提醒，接種疫苗後，醫院會協助上傳資料到預防接種資料庫，疾管署都會隨時掌握接種名單，若接種後出現不舒服，也可回原本醫療院所就醫，評估是否為不良事件。
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