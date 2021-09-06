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第九輪開放打BNT疫苗？ 陳時中鬆口：有可能

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第八輪AZ預約10日開跑 符合資格有這兩類對象

聯合報 / 記者蕭羽耘楊雅棠邱宜君／台北即時報導
圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

昨天有兩批AZ疫苗到貨，分別是波蘭贈予40萬劑，以及透過COVAX採購分配的第三批41.4萬劑，兩者效期皆到今年11月30日。指揮中心今天曝光第八輪優先預約對象，共有兩類民眾。

指揮官陳時中說，包含9月10日前第一劑施打已滿10周者，可以打第二劑，以及7月19日前，選擇AZ且滿18至22歲的民眾，開放接種第一劑。第八輪符合資格民眾，預約開放時間為10日的10時至12日中午12預約時，施打日則在15至23日，視情況調整。

另外，高端疫苗在診所還有一些剩餘量，陳時中說，本來預計打到9月6日，但現在還有剩餘量，滿20歲以上民眾，可自行到醫療院所預約接種，延長到9月11日。

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