聽新聞
test
0:00 / 0:00
第八輪AZ預約10日開跑 符合資格有這兩類對象
昨天有兩批AZ疫苗到貨，分別是波蘭贈予40萬劑，以及透過COVAX採購分配的第三批41.4萬劑，兩者效期皆到今年11月30日。指揮中心今天曝光第八輪優先預約對象，共有兩類民眾。
指揮官陳時中說，包含9月10日前第一劑施打已滿10周者，可以打第二劑，以及7月19日前，選擇AZ且滿18至22歲的民眾，開放接種第一劑。第八輪符合資格民眾，預約開放時間為10日的10時至12日中午12預約時，施打日則在15至23日，視情況調整。
另外，高端疫苗在診所還有一些剩餘量，陳時中說，本來預計打到9月6日，但現在還有剩餘量，滿20歲以上民眾，可自行到醫療院所預約接種，延長到9月11日。
疫情快報
▪【疫情專題】9月6日新增本土9例、境外7例 無死亡案例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言