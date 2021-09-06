高中生打疫苗 家長：愈快愈安全愈好！學校請部擬配套

中央流行疫情指揮中心宣布BNT疫苗預定自9月23日當周開始接種，先從高中開始施打。高中端表示，尚未收到調查意願書，不過已有學校展開初步意願調查，學校希望若學生接種比率高，教育部可以擬定配套指引。許多家長則希望「趕快打，不要再拖了。」

高職丁同學說，有疫苗就打囉，同學們也不會害怕什麼。家長丁先生表示，在疫苗安全的前提下，學生早就應該在開學前就應該要打的，一堆學生在一起，很容易群聚。如果有學生感染了，又要視訊上課，這種學習效果其實真的不好。

家長李先生說，對於孩子打疫苗，是又期待、又怕受傷害，尤其Delta病毒來勢洶洶，一旦爆發，校園失守不堪設想；但學生打疫苗的風險好像也不可預期，既然兩種都不可預期，家長的心只能懸著。家長支持打疫苗，要的是安全。

高雄市道明中學校長林耀隆表示，每年學生接種流感疫苗，都是採自願、家長同意後才打，並要填寫「流感疫苗接種通知說明及意願書」，新冠疫苗的接種應也是如此。如果每個班級大部分學生都接種，學校是不是是需要做什麼調整，像是體育課改換方式等，希望教育部能給予注意事項或指引，讓學校因應。

雄女校長林香吟表示，家長群組很多天前就在關心學生何時可以打疫苗，雖然教育局還未進行調查，校方已經先初步了解學生的意願，預做準備。不過意願調查與最後接種率可能還是會有出入，像流感疫苗接種的同意書約八、九成，但最後真正接種的大概是七成。

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