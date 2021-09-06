打疫苗猝死者 藍委籲制定SOP追查
「打完疫苗後猝死，不能都推給慢性病，請衛福部儘快查驗！」國民黨立委吳怡玎6日在記者會表示，打完疫苗後猝死案件，衛福部說法醫會驗，但法務部說，相關指標需由衛福部專家會議判斷，她呼籲兩部會不要踢皮球，共同制定SOP，給罹難者家屬交代。對此，綠委黃世杰則表示，需依個案不同進行不同採檢。
衛福部法務部互推
吳怡玎說，他們接獲接種疫苗後死亡個案的家屬陳情，希望能了解個案是否因接種疫苗而導致死亡，但法醫研究所卻表示，法醫僅列死因，個案是否因接種疫苗而死亡，需由指揮中心專家小組進行認定，但指揮中心卻說法醫會驗，她呼籲兩部會不要踢皮球，共同制定接種疫苗後死亡的SOP。
「AZ疫苗產生血栓的機會很高，為何法醫不用驗相關指標？」吳怡玎質疑，施打疫苗猝死因至少做6項檢測：免疫血栓性血小板低下症（VITT）、血小板第四凝血因子抗體、Anti-PF4 Antibody、發言因子濃度等，但法醫研究所卻說不做VITT，接種不良事件反應之檢驗也非研究所主管，「到底要如何知道疫苗是否致死？」
已累積150件申訴
因此她呼籲指揮中心與法醫研究所討論檢驗項目與解剖的規劃。藍委洪孟楷也不滿說，在6月18日審理紓困4.0預算時，衛福部長陳時中就曾承諾要將接種疫苗後猝死的調查報告公布，但目前已有150件申訴案送到衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP），審查進度卻是0，他呼籲衛福部不要再拖。
藍營立院總召費鴻泰強調，台灣目前確診死亡837人、死亡率5.5%，比世界其他地方都高出不少，疫苗接種後死亡有712人，其中AZ有565人、莫德納有141人、高端有6人，而日本的第1批AZ出問題的機率還特別高，但相關的補償與配套說明都沒有說清楚，他要求陳時中儘速給相關家屬一個交代。
綠委也催促VICP
對此，在稍晚的民進黨立法院黨團記者會上，綠委黃世杰回應說，不同個案需要相驗的檢驗項目不一樣，需視個案情況不能概括而論，但他也呼籲衛福部儘速讓VICP運行，查明相關猝死案件是否真的由施打疫苗誘發。
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