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COVAX第3批41.04萬劑AZ疫苗抵台 檢驗封緘後施打

中央社 / 桃園機場5日電
波蘭政府捐贈給台灣的40萬劑AZ疫苗在完成消毒作業後，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放。 圖／中央社
波蘭政府捐贈給台灣的40萬劑AZ疫苗在完成消毒作業後，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放。 圖／中央社

台灣透過COVAX獲配第3批AZ疫苗41.04萬劑，今天下午由長榮航空載運來台。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，今天到貨的AZ疫苗準備給近期需要施打第2劑疫苗的民眾使用。

台灣透過COVAX獲配的41.04萬劑AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，下午3時52分由長榮航空BR78航班自荷蘭阿姆斯特丹載運抵達桃園國際機場，班機落地後滑行停靠於501機坪，由地勤人員將放置於貨艙的溫控櫃卸下進行消毒，完成通關作業經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放。

指揮中心指揮官陳時中下午在記者會中說明，這批疫苗為台灣透過COVAX機制採購476萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的一部分，目前計有102萬劑AZ疫苗到貨，分別為首批4月4日19.92萬劑、第2批5月19日41.04萬劑及這批41.04萬劑。

陳時中說，今天抵台的疫苗待完成通關程序後，將直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再由指揮中心統籌規劃運用，提供民眾接種，這批疫苗效期至110年11月30日。

台灣透過COVAX獲配的第3批AZ疫苗41.04萬劑，5日由長榮航空班機載運來台，下午運抵桃園國際機場，完成通關後，將送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。 圖／中央社
台灣透過COVAX獲配的第3批AZ疫苗41.04萬劑，5日由長榮航空班機載運來台，下午運抵桃園國際機場，完成通關後，將送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業。 圖／中央社

新冠疫苗 AZ疫苗 陳時中

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