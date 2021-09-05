快訊

新北確診夫妻有幼兒園老師 42名幼兒、10名教職員急匡列

新北36人曾與染疫機師接觸 篩檢結果出爐全陰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

BNT疫苗9月23日當周開打 先高中生再國中生

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
指揮中心發言人莊人祥表示，BNT疫苗預定自9月23日當周開始接種，將先從高中開始施打，應可錯開。圖／聯合報系資料照
指揮中心發言人莊人祥表示，BNT疫苗預定自9月23日當周開始接種，將先從高中開始施打，應可錯開。圖／聯合報系資料照

BNT疫苗上周到貨93.3萬，日前指揮中心表示將優先給12至17歲的校園族群接種，其餘則優先開放給18至22歲年輕族群接種。但外界擔心國中生適逢接種HPV疫苗，若間隔太近是否會有影響。指揮中心發言人莊人祥表示，BNT疫苗預定自9月23日當周開始接種，將先從高中開始施打，應可錯開。

莊人祥表示，之前ACIP委員曾開會討論，認為兩種疫苗接種至少應間隔七天以上。而BNT疫苗先從高中生開打，再來才是國中生，應該會和國中生接種HPV疫苗差兩周以上。

另外，外界關心高血壓肥胖者或被醫師告訴不適合打AZ疫苗，何時可打BNT疫苗？陳時中則表示，要看進貨量再做安排。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

新冠疫苗

延伸閱讀

疫情下15歲以上「45%壓力大」 陳時中：更需溫暖社會

陳時中今戴「台波口罩」亮相 回應是否給機組員打第3劑

疫情警示簡訊突襲發送110萬封 引爆民怨

史上最大規模細胞簡訊釀民眾恐慌 網友灌爆衛福部粉專

相關新聞

第八輪疫苗揭曉！ 指揮中心透露將接種AZ第二劑

第八輪疫苗揭曉！指揮中心發言人莊人祥表示，第八輪疫苗將提供AZ疫苗給第二劑接種者施打，今天抵台的波蘭捐贈40萬和購自CO...

BNT疫苗9月23日當周開打 先高中生再國中生

BNT疫苗上周到貨93.3萬，日前指揮中心表示將優先給12至17歲的校園族群接種，其餘則優先開放給18至22歲年輕族群接...

COVAX第三批AZ疫苗41.04萬劑下午到貨 波蘭贈11月底到期

中央流行疫情指揮中心今天表示，我國透過COVAX獲配之第三批AZ疫苗41.04萬劑，預計今天下午運抵桃園國際機場。

防機組員突破性感染追加第3劑 張上淳：有討論還沒定案

指揮中心指揮官陳時中今早出席記者會，針對媒體詢問，機組員出現突破性感染，是否會打第三劑或是混打的問題，僅簡單回覆：「會，...

【抗體檢驗／下】打了疫苗有產生抗體嗎？ 專家建議疫苗護照可納抗體證明

全球拚疫苗覆蓋率，美國已逾半數國民接種新冠疫苗，英國則高過六成民眾完整接種，因此各國力推「疫苗護照」等往來證明，然而透過...

波蘭捐贈台灣AZ疫苗保密到家 蘇貞昌：是一個善的循環

波蘭捐贈台灣40萬劑AZ疫苗，今晨抵台，事前相當保密，行政院長蘇貞昌今天被媒體問到止事時表示，台灣之前曾贈送波蘭100萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。