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BNT疫苗9月23日當周開打 先高中生再國中生
BNT疫苗上周到貨93.3萬，日前指揮中心表示將優先給12至17歲的校園族群接種，其餘則優先開放給18至22歲年輕族群接種。但外界擔心國中生適逢接種HPV疫苗，若間隔太近是否會有影響。指揮中心發言人莊人祥表示，BNT疫苗預定自9月23日當周開始接種，將先從高中開始施打，應可錯開。
莊人祥表示，之前ACIP委員曾開會討論，認為兩種疫苗接種至少應間隔七天以上。而BNT疫苗先從高中生開打，再來才是國中生，應該會和國中生接種HPV疫苗差兩周以上。
另外，外界關心高血壓肥胖者或被醫師告訴不適合打AZ疫苗，何時可打BNT疫苗？陳時中則表示，要看進貨量再做安排。
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