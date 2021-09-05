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防機組員突破性感染追加第3劑 張上淳：有討論還沒定案

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君蕭羽耘／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者楊雅棠／攝影

指揮中心指揮官陳時中今早出席記者會，針對媒體詢問，機組員出現突破性感染，是否會打第三劑或是混打的問題，僅簡單回覆：「會，都會。」下午指揮中心疫情記者會，專家諮詢小組召集人張上淳則表示，專家小組確實有討論相關議題，但目前尚無定論；另外，也將取消打完疫苗例行性採檢抗體的措施。

張上淳表示，之前專家小組曾建議建議機組員打完疫苗後每三個月追蹤抗體狀況，後來經由接種疫苗經驗發現有極少數不會產生免疫反應的極少數狀況，無法當作有完整疫苗接種檢疫隔離模式進行檢疫。

張上淳說，第一次篩檢後幾千位看到七位沒有產生抗體，比例非常非常低，因此專家小組和ACIP委員針對這些人討論補救方式為是否追加接種。而對於會產生抗體的機組員來說，後續追蹤意義不大，反而應針對新的變異株考慮機組員經常飛到其他國家，是否要追加第三劑。

張上淳說，針對沒有產生抗體的七名機組員，要回顧原來是打何種疫苗，但因為超過原本設定範圍，需要得到本人同意。

目前ACIP建議以研究性質針對特殊體質的人進行處理，才不會和原先的疫苗規定有牴觸。至於其他機組員是否要考慮第三季或混打，張上淳表示，專家小組確實有在考慮此議題，只是現在還需要多點資訊，但還需要考量疫苗配送狀況以及什麼時間點需要追加第三劑，暫時還沒有定論。

機組員回溯專案檢驗情形。圖／指揮中心提供
機組員回溯專案檢驗情形。圖／指揮中心提供

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