波蘭贈台40萬劑AZ疫苗運扺 檢驗封緘後供施打
波蘭政府捐贈給台灣的40萬劑AZ疫苗，今天由長榮航空班機自維也納載運來台，完成通關作業後送往指定冷儲物流中心存放，待進行後續檢驗封緘作業後再供計畫所列實施對象接種。
負責載運AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗的班機於清晨6時16分許抵達桃園國際機場，班機落地後滑行停靠於501機坪，在完成通關作業後，由地勤人員將放置於貨艙的疫苗卸下並進行消毒作業，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，送往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業後，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。
波蘭台北辦事處昨晚發布新聞稿表示，疫情持續為人類帶來空前挑戰，在這個困難時期，需要國際團結及相互支持。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，台灣贈予波蘭100萬個防護口罩、5000套防護服及2萬件手術衣，波蘭深深記得這個重要支持。波蘭贈予台灣超過40萬劑對抗疫情的疫苗，以提高台灣疫苗施打率。
總統府發言人張惇涵昨晚表示，總統府誠摯感謝波蘭政府的真摯情誼，這充分顯現民主夥伴共同抗疫的互助精神與堅定決心，相信這份來自中歐的溫暖支持，台灣人民由衷感動。
張惇涵表示，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第4個宣布捐贈台灣疫苗的歐盟會員國。在去年歐洲疫情嚴峻之際，台灣曾捐贈總計100萬片醫療口罩等防疫物資給波蘭；而今年5月台灣面臨新一波疫情挑戰之時，波蘭則捐贈防護衣予台北市政府。這再次彰顯民主國家間共同抗疫、相互扶持的「善的循環」。
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