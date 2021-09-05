波蘭贈台40萬劑AZ疫苗 清晨運抵桃園機場

由波蘭政府捐贈給台灣的40萬劑AZ疫苗，今天清晨6時16分由長榮航空BR66班機自維也納運抵桃園國際機場。波蘭是繼美國和日本後，台灣第3大疫苗捐助國。

波蘭台北辦事處昨天表示，面對疫苗短缺及Delta變種病毒的威脅，波蘭提供台灣40萬劑AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，以表示堅定有力的支持。

總統府發言人張惇涵昨晚表示，總統府誠摯感謝波蘭政府的真摯情誼，這充分顯現民主夥伴共同抗疫的互助精神與堅定決心，相信這份來自中歐的溫暖支持，台灣人民由衷感動。

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