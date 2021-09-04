桃機人員證實 第2批BNT疫苗8日抵台

本土疫情仍未平息，國內目前也正在拚疫苗覆蓋率，希望透過疫苗保護力，讓民眾能減少感染風險。近來有一位網友指出家中長輩預約9月2日要去台大醫院打莫德納第二劑，結果接到通知改9月10日施打，網站上僅寫著「疫苗公費專責門診」，結果今天一查，竟然被改成「高端疫苗」，讓他超傻眼。

2021-09-04 13:56