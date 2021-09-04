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桃機人員證實 第2批BNT疫苗8日抵台
桃園國際機場人員今天證實，已接獲通知，8日將有第2批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗抵台，但確切數量、航班資訊等細節仍在確認。
首批輝瑞BNT疫苗2日上午抵台，數量約93萬劑，效期到民國111年1月15日。
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