聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃機人員證實 第2批BNT疫苗8日抵台

中央社 / 桃園機場4日電
輝瑞-BNT疫苗。路透社
輝瑞-BNT疫苗。路透社

桃園國際機場人員今天證實，已接獲通知，8日將有第2批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗抵台，但確切數量、航班資訊等細節仍在確認。

首批輝瑞BNT疫苗2日上午抵台，數量約93萬劑，效期到民國111年1月15日。

BNT 疫苗

延伸閱讀

投資熱+疫苗險夯！ 7月底產險業獲利淨值雙創新高

日本分析兩劑疫苗保護力逾9成 但口罩仍不可少

「驚奇4超人」男星拒打疫苗確診了！劇組怒轟：他把病毒帶進片場

QA／Delta變異株兵臨城下 突破性感染七大問題一次解惑

相關新聞

波蘭捐40萬劑AZ疫苗明抵台？ 陳時中證實：有這件事情

傳出波蘭政府也要捐贈40萬劑AZ疫苗給台灣，並預計於明天送抵台灣，對此，指揮中心指揮官陳時中僅表示「嗯，有這件事情啦。」...

桃機人員證實 第2批BNT疫苗8日抵台

桃園國際機場人員今天證實，已接獲通知，8日將有第2批輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）COVID-19（201...

機組員應先打第3劑？ 「至少間隔6個月」且人人可打

國內機組員染疫，三例機師皆為突破性感染個案，其中案16066更被檢驗出Delta變異株，是否要考慮讓高風險的機組員出入邊...

預約台大打「莫德納」一查驚見被改「高端」 網傻眼：太恐怖了

本土疫情仍未平息，國內目前也正在拚疫苗覆蓋率，希望透過疫苗保護力，讓民眾能減少感染風險。近來有一位網友指出家中長輩預約9月2日要去台大醫院打莫德納第二劑，結果接到通知改9月10日施打，網站上僅寫著「疫苗公費專責門診」，結果今天一查，竟然被改成「高端疫苗」，讓他超傻眼。

指揮中心開放「免預約」 民眾施打高端意願仍低

本月6日之前，只要民眾滿20歲都可以免經過預約系統，直接到醫療院所接種高端疫苗。 防疫指揮中心宣布開放「免預約直接打」，...

台中爸媽看這裡！學生打BNT下周發意願書中秋後開打

國內首批BNT疫苗到貨93.3萬劑，預計可於9月16日開打，並優先提供給國內12歲至17歲學生進行校園接種。台中市政府說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。