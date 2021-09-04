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預約台大打「莫德納」一查驚見被改「高端」 網傻眼：太恐怖了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友家中長輩預約莫德納第二劑，結果被改成高端，而且沒有特別通知，讓他很傻眼。聯合報系資料照片／記者王燕華攝影
網友家中長輩預約莫德納第二劑，結果被改成高端，而且沒有特別通知，讓他很傻眼。聯合報系資料照片／記者王燕華攝影

本土疫情仍未平息，國內目前也正在拚疫苗覆蓋率，希望透過疫苗保護力，讓民眾能減少感染風險。近來有一位網友指出家中長輩預約9月2日要去台大醫院打莫德納第二劑，結果接到通知改9月10日施打，網站僅寫著「疫苗公費專責門診」，結果今天一查，竟然被改成「高端疫苗」，讓他超傻眼。

網友在PTT發文指出，家中長輩原本預約9月2日要去台大醫院打莫德納第二劑，結果8月31日時收到簡訊通知，因為莫德納庫存量不足，因此將改掛號至9月10日下午接種，當天攜帶身分證、健保卡、原子筆到台大醫學院體育館報到。

網友家中長輩預約莫德納第二劑，結果被改成高端。 圖／取自PTT
網友家中長輩預約莫德納第二劑，結果被改成高端。 圖／取自PTT

長輩重新查詢後確認後有掛到號，但網頁上只寫著「疫苗公費專責門診」，並沒有寫出疫苗種類，結果今天一查，發現疫苗變成「高端」，他也表示，回去看了公告，預約時間、診次、地點均不變，但真的沒說注射疫苗廠牌不變。

網友家中長輩預約莫德納第二劑，結果被改成高端。 圖／取自PTT
網友家中長輩預約莫德納第二劑，結果被改成高端。 圖／取自PTT

網友看到也熱議，「恭喜獲得台灣價值」、「台灣價值，打到賺到」、「還好有查，不然現場打下去還不知道」、「好貼心的系統，怕你打不到自個兒修改」、「系統失誤啊？而且這樣很危險」、「太恐怖了，還好有查」。

事後原po也上來補充，很多人覺得只是小錯誤，但是很多嚴重的錯誤都是小錯誤造成的，長輩擔心也是很正常的，貼文只是想提醒大家注意一下，他也表示目前系統已經被修正回莫德納了，問題順利解決，事情也告一段落了，希望可以到此為止。

莫德納新冠疫苗。美聯社
莫德納新冠疫苗。美聯社
高端疫苗。記者邱德祥／攝影
高端疫苗。記者邱德祥／攝影

新冠疫苗 COVID-19 高端疫苗 莫德納疫苗

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