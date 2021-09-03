快訊

實聯制爭議未解：政府和電信業者誰有操控權？

21萬劑高端打不掉？ 指揮中心開放「免預約直接打」

AZ疫苗33萬青年預約完成 高端9月6日前隨到隨打

中央社 / 台北3日電
據指揮中心統計，今天上午加開23至28歲族群預約AZ疫苗，短短3小時已有33.9萬人預約成功。示意圖／歐新社
據指揮中心統計，今天上午加開23至28歲族群預約AZ疫苗，短短3小時已有33.9萬人預約成功。示意圖／歐新社

據指揮中心統計，今天上午加開23至28歲族群預約AZ疫苗，短短3小時已有33.9萬人預約成功；另因高端疫苗仍有餘裕，年滿20歲的民眾9月6日前可直接到醫療院所接種。

近期有多個縣市先後發布公告指出，20歲以上民眾若想接種高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，可直接到醫院、診所施打，不用預約。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中證實此事，他說，由於高端疫苗已經開放所有年齡層施打，即便預留第2劑用量仍有餘裕，因此近期有衛生局提議多配送疫苗到醫院及診所，讓民眾不用預約也能直接施打，預計開放至9月6日。

莊人祥說，接種疫苗後，醫院會協助上傳資料到預防接種資料庫，疾管署都會隨時掌握接種名單，若接種後出現不舒服，也可回原本醫療院所就醫，評估是否為不良事件。

除此之外，第7輪阿斯特捷利康（AZ）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗今天增加開放23歲至28歲民眾預約，上午10時至下午1時共有33.9萬人預約成功，符合可預約人數65%，預計9月9日至12日開打。

新冠疫苗 AZ疫苗 高端疫苗

延伸閱讀

21萬劑高端打不掉？ 指揮中心開放「免預約直接打」

下周再發4.9萬劑！診所醫護、藥師即日起可混打莫德納

中央再配送4.9萬劑莫德納 「AZ+莫德納」第一類都能混打

男學生打BNT注意罕見心肌炎 出現「3症狀」速就醫

相關新聞

21萬劑高端打不掉？ 指揮中心開放「免預約直接打」

國內加速提升疫苗覆蓋率，指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗覆蓋率為42.82％、劑次人口比46.80％。今日早上日本宣布贈送...

邀郭董接機BNT被批「收禮的邀送禮」 陳時中：基於禮貌

國內首批BNT疫苗93萬劑昨日抵達台灣，由鴻海、台積電、慈濟等三間民間團體、企業合力洽購，贈給台灣政府，指揮中心指揮官陳...

AZ疫苗33萬青年預約完成 高端9月6日前隨到隨打

據指揮中心統計，今天上午加開23至28歲族群預約AZ疫苗，短短3小時已有33.9萬人預約成功；另因高端疫苗仍有餘

日四度贈AZ疫苗「供在台日籍人士施打」 將採造冊進行

日本政府今日發出新聞稿宣布將4度援台疫苗，另外同步捐贈AZ疫苗給泰國及越南等國，並且也表達希望將AZ疫苗用於在台的日籍人...

桃勤急拆復必泰布條 李貴敏：掩耳盜鈴掩飾卡BNT過往

首批93萬劑BNT疫苗昨天抵台，但桃勤人員卻在疫苗出艙前，未獲海關授意，就將貨物上綁的「復必泰」布條拆除。國民黨立委李貴...

綠委：日本有餘力就想到台灣 令人窩心

日本外相茂木敏充上午在外務省例行記者會宣布，將提供台灣、泰國、越南合計44萬劑AZ疫苗，這也是日本第4度援台疫苗。民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。