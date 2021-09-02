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下周再發4.9萬劑！基層診所醫護、藥師即日起可混打莫德納

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下周再發4.9萬劑！診所醫護、藥師即日起可混打莫德納

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
發言人莊人祥表示，已發公文至各縣市，即日起全面開放第一類醫事人員混打莫德納。聯合報系資料照片／記者王燕華攝影
發言人莊人祥表示，已發公文至各縣市，即日起全面開放第一類醫事人員混打莫德納。聯合報系資料照片／記者王燕華攝影

國內自8月7日起開放已施打過第一劑AZ疫苗的專責醫院醫護，第二劑可混打莫德納疫苗，指揮中心今宣布，即起基層醫療診所醫師、藥師也可開放混打莫德納，等同第一類所有醫事人員，只要符合接種AZ滿十周者，皆符合混打莫德納資格。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，初步原有7.7萬名1之1類、1之2類人員符合資格，截至8月29日已有4.4萬人已混打莫德納疫苗，另外下周預計還會配送4萬9400劑莫德納疫苗至各縣市，提供給所有滿十周施打的一類醫事人員、新進人員及已接種過第一劑莫德納之孕婦等人施打。

指揮中心粗估各地方政府還有3至4萬劑莫德納疫苗，預計在9月5日、9月12日前屆效。莊人祥表示，現已發放公文至各縣市施打，呼籲符合資格者盡快接種，並於截止日前施打完畢。

發言人莊人祥表示，已發公文至各縣市，即日起全面開放第一類醫事人員混打莫德納。圖／指揮中心提供
發言人莊人祥表示，已發公文至各縣市，即日起全面開放第一類醫事人員混打莫德納。圖／指揮中心提供

新冠疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗 混打

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