中央再配送4.9萬劑莫德納 「AZ+莫德納」第一類都能混打
AZ混打莫德納疫苗對象再擴大，指揮中心發言人莊人祥今天宣布，即日起開放所有第一類對象混打疫苗，公文今天就會發出，7日將再配送4.9萬劑莫德納疫苗供使用。
中央流行疫情指揮中心8月初宣布，第一劑接種AZ疫苗的第一線高風險醫護，第二劑可混打莫德納疫苗，醫界頻頻要求擴大開放所有第一類對象接種。
根據指揮中心規定，第一類對象包括「具有執業登記的醫事人員」以及「醫事機構的非醫事人員」（含集中檢疫所的非醫事人員）。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，已開放所有第一類對象混打疫苗，包括第一線醫療機構、基層診所及藥局等，第二劑都可混打莫德納疫苗。
不過，根據藥局的藥師反映，指揮中心曾於8月20日發布一份公文，僅開放醫療院所及診所人員混打疫苗，其中並不包括藥局藥師，多次希望混打疫苗卻遭拒。
指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體電話聯訪時表示，擴大混打疫苗的公文早已擬定完成，但發布需要一些時間，預計今天就會發出新版公文，即日起開放所有第一類對象混打疫苗。
莊人祥說，截至8月29日全台共有4萬4000多名醫護完成混打，據統計，截至9月10日前還有約12萬人符合資格，但考量不是所有人都想混打疫苗，因此9月7日將再配送4成、約4萬9400劑莫德納疫苗到地方。
至於國內COVID-19疫苗接種方面，昨天共接種1萬8895劑疫苗，全台累計接種1098萬2471劑疫苗，疫苗接種人口涵蓋率約42.80%，劑次人口比約46.79%。
另外，昨天新增38件非嚴重疫苗接種後不良事件、41件其他疑似嚴重不良事件以及4例死亡通報案件，死亡個案分別為2例AZ疫苗、2例莫德納疫苗。
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