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「感謝上海復星」張淑芬為BNT疫苗接機 幫表弟郭台銘說出不能說的話？

男學生打BNT注意罕見心肌炎 出現「3症狀」速就醫

中央社 / 台北2日電
指揮中心發言人莊人祥表示，年輕男性接種BNT疫苗可能出現極罕見心肌炎或心包膜炎，出現3症狀務必立刻就醫。圖 /歐新社
指揮中心發言人莊人祥表示，年輕男性接種BNT疫苗可能出現極罕見心肌炎或心包膜炎，出現3症狀務必立刻就醫。圖 /歐新社

學生族最快月中施打BNT疫苗，指揮中心發言人莊人祥表示，年輕男性接種BNT疫苗可能出現極罕見心肌炎或心包膜炎，呼籲出現呼吸急促、急性胸痛、心悸務必立刻就醫。

首批由鴻海、台積電、慈濟共同捐贈的93萬劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今天上午運抵台灣，最快9月中開放12歲至17歲青少年接種，接種後可能出現的不良反應也引發關注。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，根據國外數據，12歲到15歲青少年接種BNT疫苗後，約7到8成會出現注射部位疼痛、約2成會發燒；另外，年輕男性要特別注意極罕見的心肌炎或心包膜炎症狀，未來會在校園內提醒師長特別留意，一旦出現呼吸急促、急性胸痛、心悸等症狀，務必儘速就醫。

莊人祥說，未來接種BNT疫苗時，會有醫護人員在現場，接種完畢後學生須在原地休息30分鐘，觀察是否有嚴重過敏。

指揮中心指揮官陳時中指出，由於前幾波COVID-19疫苗都沒有開放未成年者施打，因此這次將加發同意書給家長審閱，除宣導接種後可能出現發燒、肌肉疼痛症狀，也有約10萬分之1的機會出現心肌炎，尤其有嚴重過敏反應或先天性心臟病的學生家長，務必提前和家庭醫師諮詢。

陳時中表示，12歲到17歲青少年多數都在學校，也有少數自學或輟學，後兩類狀況將另案處理，都會讓他們都有機會打到疫苗，但仍要取得監護人或家長同意。

至於後續BNT疫苗將如何開放，陳時中說，未來怎麼開放還要討論，若抵台疫苗量比現在更多，會依照年齡層持續開放，「不會讓中間的放在那邊」，也坦言很抱歉讓大家久等。

新冠疫苗 BNT 莊人祥

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