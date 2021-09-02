快訊

「感謝上海復星」張淑芬為BNT疫苗接機 幫表弟郭台銘說出不能說的話？

國際間BNT疫苗接種烏龍頻傳 陳時中：加強訓練

中央社 / 台北2日電
國外接連爆發BNT疫苗接種烏龍。圖為輝瑞/BNT疫苗。圖／法新社 張睿杰
國外接連爆發BNT疫苗接種烏龍。圖為輝瑞/BNT疫苗。圖／法新社 張睿杰

國外接連爆發BNT疫苗接種烏龍，有的忘了以生理食鹽水稀釋，有的則稀釋過頭。指揮中心指揮官陳時中今天表示，將和衛生局積極訓練、宣導，避免類似事件發生。

首批由鴻海、台積電、慈濟共同捐贈的93萬劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今天上午運抵台灣，最快9月中開放12歲至17歲青少年接種。

不過，由於這批疫苗從盧森堡起飛時綁有「復必泰」字樣布條，抵台後卻消失，是否違反海關緝私條例也引發討論。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，綁宣傳布條是BNT首批出貨的慣例，但因和購買時的約定不同，因此疫苗抵台後遭買方移除，是否違法還須詢問海關，指揮中心只是受贈方。

BNT疫苗抵台，但駐德代表謝志偉不滿政府從去年8月到今年1月都努力購買BNT疫苗，最後卻將功勞都歸給鴻海創辦人郭台銘。

對此，陳時中僅表示，指揮中心和衛福部作為疫苗的受贈單位，「只有感謝再感謝」。

新冠疫苗 陳時中 BNT

延伸閱讀

青壯年、中高齡BNT、莫德納兩頭空！陳時中抱歉久等了

BNT抵台陳時中接機 中市議員：先擋再接不丟臉嗎！

首批BNT疫苗抵台 外觀上未見到有「复必泰」布條

首批93.2萬劑BNT疫苗抵台 張淑芬、顏博文接機 陳時中連說多次「感謝」

相關新聞

移除「复必泰」字條爭議後首露面 蔡英文揮手致意不回應

新冠肺炎疫苗BNT今早抵台，蔡英文總統一早臉書發文致謝鴻海的永齡基金會、台積電及慈濟共同捐贈1500萬劑BNT疫苗，但疫...

流感疫苗撞期新冠疫苗 指揮中心建議「前後隔7天再打」

國內10月1日要打流感疫苗，但加上今年遇到新冠疫苗施打，如果撞期後要間隔多久施打？疾管署副署長及指揮中心發言人莊人祥表示...

專家批青少年優先接種BNT是錯誤政策！陳時中：公平問題無解

新冠疫苗最重要是預防重症跟死亡率，尤其面對Delta變異株更為重要。台大公衛學者金傳春教授質疑，按照BNT優先打12-2...

傳第二批90萬劑BNT下周來台 陳時中：邀郭董一起接機

鴻海、台積電、慈濟順利爭取BNT疫苗，購買1500萬劑疫苗，今天首批93萬劑抵達台灣，三企業及民間團體分派代表，與指揮中...

影／BNT復必泰遭移除 陳時中證實：購買單位要求抵台移除

今日上午七點，國內第一批BNT疫苗抵台。外傳疫苗在上機前有掛上「復必泰」字條，但抵台後，卻被拿掉。陳時中今天在記者會上說...

打3劑疫苗仍確診！國內首見俄羅斯疫苗「突破性感染」

國際疫情嚴峻，指揮中心今公布，新增4例境外移入中，其中一人曾打過三劑疫苗，包括一劑AZ與兩劑BNT，但近期仍確診，另外一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。