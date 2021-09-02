國際間BNT疫苗接種烏龍頻傳 陳時中：加強訓練
國外接連爆發BNT疫苗接種烏龍，有的忘了以生理食鹽水稀釋，有的則稀釋過頭。指揮中心指揮官陳時中今天表示，將和衛生局積極訓練、宣導，避免類似事件發生。
首批由鴻海、台積電、慈濟共同捐贈的93萬劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今天上午運抵台灣，最快9月中開放12歲至17歲青少年接種。
不過，由於這批疫苗從盧森堡起飛時綁有「復必泰」字樣布條，抵台後卻消失，是否違反海關緝私條例也引發討論。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，綁宣傳布條是BNT首批出貨的慣例，但因和購買時的約定不同，因此疫苗抵台後遭買方移除，是否違法還須詢問海關，指揮中心只是受贈方。
BNT疫苗抵台，但駐德代表謝志偉不滿政府從去年8月到今年1月都努力購買BNT疫苗，最後卻將功勞都歸給鴻海創辦人郭台銘。
對此，陳時中僅表示，指揮中心和衛福部作為疫苗的受贈單位，「只有感謝再感謝」。
疫情快報
▪【疫情專題】9月2日本土+1例 新增4境外、1死亡案例
▪QA整理包／哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言