國際間BNT疫苗接種烏龍頻傳 陳時中：加強訓練

國外接連爆發BNT疫苗接種烏龍，有的忘了以生理食鹽水稀釋，有的則稀釋過頭。指揮中心指揮官陳時中今天表示，將和衛生局積極訓練、宣導，避免類似事件發生。

首批由鴻海、台積電、慈濟共同捐贈的93萬劑輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，今天上午運抵台灣，最快9月中開放12歲至17歲青少年接種。

不過，由於這批疫苗從盧森堡起飛時綁有「復必泰」字樣布條，抵台後卻消失，是否違反海關緝私條例也引發討論。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，綁宣傳布條是BNT首批出貨的慣例，但因和購買時的約定不同，因此疫苗抵台後遭買方移除，是否違法還須詢問海關，指揮中心只是受贈方。

BNT疫苗抵台，但駐德代表謝志偉不滿政府從去年8月到今年1月都努力購買BNT疫苗，最後卻將功勞都歸給鴻海創辦人郭台銘。

對此，陳時中僅表示，指揮中心和衛福部作為疫苗的受贈單位，「只有感謝再感謝」。

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