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專家批青少年優先接種BNT是錯誤政策！陳時中：公平問題無解

聯合報 / 記者謝承恩邱宜君許政榆／台北即時報導
台灣首批BNT疫苗今天清晨抵達。圖為BNT輝瑞疫苗示意圖。美聯社
台灣首批BNT疫苗今天清晨抵達。圖為BNT輝瑞疫苗示意圖。美聯社

新冠疫苗最重要是預防重症跟死亡率，尤其面對Delta變異株更為重要。台大公衛學者金傳春教授質疑，按照BNT優先打12-22歲年齡層，重症率及死亡遠低於長者，有沒有足夠的數據證實，必須先打青少年族群不可，而非讓目前容易重症、死亡的長者施打？

另外他指出，在疫苗不足狀況下，應該要讓長輩施打第二劑疫苗，或讓有疑慮者第二劑混打BNT。按照目前國內的施打政策，優先施打青少年族群「根本是錯誤的政策」，質疑面對Delta變異株真的有足夠保護力嗎？陳時中表示，過去指揮中心列出一到十類接種對象，就是會跟病毒有所接觸及高風險的族群。

但是這些類別中已經有蠻多的機會可以接種，現在有一部分人沒在名單內，指揮中心就開放讓年輕族群也施打，讓他們有機會打。像是AZ疫苗和高端疫苗，已經開了一到十類，莫德納疫苗也有第九類53歲族群。「疫苗若有到貨，剩下的對象還會開，但機會公平的問題永遠無解，除非疫苗一下子全部到貨，希望不用很久時間，就可以滿足第一劑疫苗施打。」

新冠疫苗

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