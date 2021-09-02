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傳第二批90萬劑BNT下周來台 陳時中：邀郭董一起接機

聯合報 / 記者許政榆謝承恩邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

鴻海、台積電、慈濟順利爭取BNT疫苗，購買1500萬劑疫苗，今天首批93萬劑抵達台灣，三企業及民間團體分派代表，與指揮中心今赴機場接機。鴻海董事長郭台銘日前預告，接下來每周都會有BNT抵台，近日傳下周三又有90萬劑BNT疫苗會來，對此，指揮中心指揮官陳時中表示，應該是很接近那時間，「我也特別邀請郭董一起來接機」。

相較AZ等其他疫苗，可在7天內完成檢驗封緘，BNT疫苗須14天，原因是標準品較晚抵達？陳時中說，這的確有關，因封緘檢驗有一定條件和標準，相關比較品先來，就可以縮短時間，但他表示，第二批以後沒有問題，封緘檢驗時間就會比較短。

先前曾發生誤打疫苗事件，原本要打莫德納卻拿到AZ，未來如何預防BNT施打發生誤打？陳時中說，與衛生局、專家開會，高端是單劑、AZ直接抽，BNT則是要稀釋，會加強訓練宣導。

我國購買BNT疫苗，經由上海復星代理商，傳上機前曾掛「復必泰」布條，抵台前卻被拆除，是否為大陸小動作？陳時中說，他們有些宣傳動作，本來在購買方約定，就沒有這樣的事，結果也沒有這樣的事，這是很好的結果。至於拆布條是否違反緝私條例？陳時中回應，這要問海關，那應該是外掛物，不是內容物，且這是捐贈者約定中沒有的東西，捐贈者商量後希望移除，他認為這問題相對單純。

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