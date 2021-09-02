快訊

年輕人打BNT恐有副作用？ 指揮中心：十萬分之一機率心肌炎

小鬼《玩很大》也入圍！第56屆電視金鐘獎入圍名單

影／BNT外箱「复必泰」消失 趙少康：民進黨上機剪標

聯合報 / 記者賴韻如／台北即時報導
今(2)日上午首批BNT疫苗抵台，裝箱外觀上原有的「复必泰」字樣消失，中廣董事長趙少康爆料，是民進黨一早派人把它剪掉。
今(2)日上午首批BNT疫苗抵台，裝箱外觀上原有的「复必泰」字樣消失，中廣董事長趙少康爆料，是民進黨一早派人把它剪掉。

今(2)日上午首批BNT疫苗抵台，裝箱外觀上原有的「复必泰」字樣消失，永齡基金會執行長劉宥彤表示，在德國因廠商宣傳慣例，張貼非捐贈單位向政府說明字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。對此，中廣董事長趙少康爆料，是民進黨一早派人把它剪掉。

趙少康表示，郭台銘等單位捐贈1500萬劑BNT疫苗，6月提出，EUA到8月才給，早一點給會怎樣？想盡各種辦法拖時間，若不是郭台銘發脾氣還會繼續拖，為什麼要拖這2個月影響多少人和經濟？最後看到高端撐不起來，才勉強讓BNT來。這一批BNT貼「复必泰」標籤，是因為大陸不核准，大陸要保護他們國產疫苗，你不給BNT疫苗來，台灣就沒疫苗了，又變成高端趁虛而入。為什麼從德國出來有標籤，到台灣卻沒有？趙少康爆料，是民進黨一大早派人把它剪掉。

趙少康說，只要疫苗能夠到就好，有沒有寫「复必泰」或是上海復星不重要，內容比較重要，疫苗到底是不是原廠的，是不是原汁原味的，是不是有用的，才是最重要的，其他東西都是細節，我們為了這個細節去影響到主體，實在是捨本逐末、因小失大。

新冠疫苗

延伸閱讀

高雄藍軍分裂？ KK政線回應：沒有分裂本錢

趙少康「戰鬥藍」南下 邱于軒：盼高雄藍營真心團結

趙少康：第二類一直膨脹還不打高端 己所不欲還施於人

江啟臣接受趙少康專訪 呼籲投他就是展望未來

相關新聞

打3劑疫苗仍確診！國內首見俄羅斯疫苗「突破性感染」

國際疫情嚴峻，指揮中心今公布，新增4例境外移入中，其中一人曾打過三劑疫苗，包括一劑AZ與兩劑BNT，但近期仍確診，另外一...

本土確診1例、境外4例　死亡案例請慰問金才知沒通報

國內新增5例COVID-19確定病例，分別為1例本土及4例境外移入，另確診個案中新增1例死亡。中央疫情指揮中心指揮官陳時...

首批93.2萬劑BNT疫苗抵台 張淑芬、顏博文接機 陳時中連說多次「感謝」

攜帶台灣首批93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，台灣時間1日晚間11時從亞塞拜然起飛，台灣時間2日上午7時抵達桃園機場，台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟基金會執行長顏博文和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中現場接機。

BNT復必泰遭移除 陳時中證實：購買單位要求抵台移除

今日上午七點，國內第一批BNT疫苗抵台。外傳疫苗在上機前有掛上「復必泰」字條，但抵台後，卻被拿掉。陳時中今天在記者會上說...

「BNT疫苗不是神藥」 專家提醒：一類型女性需留意過敏

在台積電、鴻海永齡和慈濟三方努力下，我國首批BNT疫苗終於到貨，除12至17歲青少年優先接種，也將開放18至22歲族群預約，許多民眾也期待之後能成為施打對象。對此，美國毒理專家招名威教授提醒，雖然BN

疫苗四大品牌將到齊！庫存量、輪誰打 一張表看清楚

近日陸續有多批疫苗抵台，由鴻海永齡、台積電、慈劑購買的1500萬劑BNT疫苗，首批約90多萬劑預定明（2日）清晨運抵台灣，屆時國內四大新冠肺炎疫苗品牌齊聚。《聯合新聞網》整理四大品牌疫苗庫存量、預約、接種資料一覽表，讓您一次看懂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。