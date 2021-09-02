影／BNT外箱「复必泰」消失 趙少康：民進黨上機剪標

今(2)日上午首批BNT疫苗抵台，裝箱外觀上原有的「复必泰」字樣消失，永齡基金會執行長劉宥彤表示，在德國因廠商宣傳慣例，張貼非捐贈單位向政府說明字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。對此，中廣董事長趙少康爆料，是民進黨一早派人把它剪掉。

趙少康表示，郭台銘等單位捐贈1500萬劑BNT疫苗，6月提出，EUA到8月才給，早一點給會怎樣？想盡各種辦法拖時間，若不是郭台銘發脾氣還會繼續拖，為什麼要拖這2個月影響多少人和經濟？最後看到高端撐不起來，才勉強讓BNT來。這一批BNT貼「复必泰」標籤，是因為大陸不核准，大陸要保護他們國產疫苗，你不給BNT疫苗來，台灣就沒疫苗了，又變成高端趁虛而入。為什麼從德國出來有標籤，到台灣卻沒有？趙少康爆料，是民進黨一大早派人把它剪掉。

趙少康說，只要疫苗能夠到就好，有沒有寫「复必泰」或是上海復星不重要，內容比較重要，疫苗到底是不是原廠的，是不是原汁原味的，是不是有用的，才是最重要的，其他東西都是細節，我們為了這個細節去影響到主體，實在是捨本逐末、因小失大。

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