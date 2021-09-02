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BNT復必泰遭移除 陳時中證實：購買單位要求抵台移除

聯合報 / 記者謝承恩邱宜君許政榆／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者／謝承恩攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。記者／謝承恩攝影

今日上午七點，國內第一批BNT疫苗抵台。外傳疫苗在上機前有掛上「復必泰」字條，但抵台後，卻被拿掉。陳時中今天在記者會上說，他向台積電探詢，台積電表示，過去第一批疫苗都會掛上宣傳布條，但是這與雙方當初約定不同，指揮中心是屬於受贈單位，當初購買單位有要求到台灣要移除，於是就先將布條移除了。

陳時中表示，非常感謝台積電、永齡及慈濟等人共同努力洽購。今天他也到機場接機。「我的內心也充滿感謝，今天因為郭董事長還在旅社進行居家檢疫，非常希望下批疫苗抵台，他能夠與我們一起去迎接第二批BNT疫苗。」

陳時中表示，今日抵台的首批BNT疫苗共93萬劑，對於國內台積電公司、鴻海永齡基金會及慈濟基金會等人，他再度代表政府表達最高最大的謝意和敬意。

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