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年輕人打BNT恐有副作用？ 指揮中心：十萬分之一機率心肌炎

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BNT先給年輕人「怕活動力太強」 這族群氣炸：逞罰自制公民

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
首批BNT疫苗93萬劑今抵台，指揮中心研擬青少年優先施打。圖／報系資料照
首批BNT疫苗93萬劑今抵台，指揮中心研擬青少年優先施打。圖／報系資料照

鴻海、台積電及慈濟合力購買BNT疫苗1500萬劑，今上午首批93萬劑抵台，順著民進黨英系立委聯合主張讓18至22歲年輕人打BNT，指揮中心今表示，此批93萬劑疫苗，除了先讓12至17歲青少年造冊施打，緊接著讓18至22歲年輕人打。不過，先前承諾按年齡往下接種，如今仍有第十類尚未接種，又被年輕人「橫刀殺出」搶BNT，卡在家中「上有老下有小」的63、64歲民眾，不禁質疑指揮中心「施打標準到底在哪？」

63歲的林小姐向本報表示，自己和先生都屬於第十類，雖沒有第九類特殊疾病，但本身有靜脈曲張，醫師評估不建議打AZ，且每半年要打骨鬆針，醫師建議施打疫苗需相隔1個月以上。她在7月9日早已登記莫德納，日前眼看疫苗到貨無望，勉為其難在7月27日更改選項，沒想到指揮中心又改變遊戲規則，要先讓7月19日前登記意願的打完，才處理後續更改意願者，等於順位又被往後延。

「以前每周都去看失智父親，至今打不到疫苗，根本不敢去探望，我覺得自己很不孝」，林小姐難掩氣憤，眼淚奪眶而出，認為自己謹守本分，按著指揮中心規定，但一等再等終究等不到一劑疫苗，如今失智父親狀況漸差，快認不得自己，母親近期開刀住院，一般病房也沒開放，承受著無法探望雙親壓力，「這兩個月像活在地獄，不敢出門，得靠安眠藥才能睡」。

林小姐自責，自己不應該加選AZ，導致順位延後，原也抱著希望，因指揮中心說「衝第一劑覆蓋率」、「按年齡往下打」，沒想到現在突轉彎，讓年輕人先打，她對政府失望，「好像在懲罰遵守規定，傻等的人，是否逼大家要走特權？」

63歲的賴小姐則說，自己屬於第十類，以公共衛生角度來看，全世界都從特殊族群、年齡高者往下施打，沒想到英系立委竟要求先給年輕人施打，她氣憤致電英系立委辦公室，得到回覆是「大學生活動力強，移動性高，感染會無症狀，擔心傳給更多人」，賴小姐氣炸，認為自己身為公民，對於公共政策盡量謹守，「請問什麼族群活動力不強？反倒逞罰自制的人不能打疫苗？」

賴小姐認為，指揮中心要讓年輕人打疫苗她沒意見，但不能因此忽視年齡高族群，應三管齊下全開放。此外，指揮官陳時中先前二度承諾，至今第十類還是打不到，陳時中說這族群人很少，「但身邊明明很多60多歲民眾沒打到」，質疑部長若口誤，就承認並道歉，若並非口誤，請提出數據，到底還有多少第十類沒打到。

新冠疫苗

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