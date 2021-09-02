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「BNT疫苗不是神藥」 專家提醒：一類型女性需留意過敏

聯合新聞網 / 綜合報導
國內民眾引頸期盼的BNT疫苗終於運抵台灣。 路透
國內民眾引頸期盼的BNT疫苗終於運抵台灣。 路透

在台積電、鴻海永齡和慈濟三方努力下，我國首批BNT疫苗終於到貨，除12至17歲青少年優先接種，也將開放18至22歲族群預約，許多民眾也期待之後能成為施打對象。對此，美國毒理專家招名威教授提醒，雖然BNT可打在年輕人身上，但「不是神藥」，國外曾出現休克性過敏反應案例，特定女性族群尤其需要留意。

「大家可能都以為注射疫苗的副作用是來自主成分，其實不一定」，招名威在臉書粉專「招名威教授 毒理威廉」上發文提到，為了產生更佳的免疫效果，疫苗會添加一些副成分，BNT這類mRNA疫苗也不例外，而這些增加疫苗穩定性的「賦形劑」，可能就是導致注射過敏的其中一個因素。

招名威指出，BNT疫苗在國外所統計的1900萬劑施打紀錄中，曾有過21例休克性過敏反應，這些案例中有86%是在注射完30分鐘內發生。根據完整調查，這些患者中大多曾對某些藥物（如磺胺類、盤尼西林等抗生素）、食物（帶殼海鮮、蛋類、熱帶水果）或其他疫苗（狂犬病、流感等）有過敏史，其中又以女性占了9成最多，年齡則涵蓋27到60歲。所幸在經過緊急治療後，已有20人康復出院。

招名威強調，雖然打BNT導致過敏的比例不高，但不代表不會發生，所以接種疫苗前，一定要將過去的用藥病史等身體狀況告知醫療人員，以利安全評估。特別是對藥物或食物有過敏史的女性，打BNT疫苗一定要多加注意。

BNT疫苗目前開放的第一順位為12到17歲學生「造冊施打」，第二順位則是讓18至22歲民眾預約登記。至於其他族群，中央疫情指揮中心指揮官陳時中日前鬆口「AZ和BNT混打方向可行」，將視進貨量決定提供混打的日期。

新冠疫苗 BNT 過敏反應

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