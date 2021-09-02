QA整理包／哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項

台灣首批93萬劑輝瑞BNT疫苗今（2日）早由盧森堡國際貨運航空班機載運，7點運抵桃園國際機場，檢驗封緘後有望9月中開放施打。學生施打前要注意什麼？《聯合新聞網》為大家整理學生施打BNT疫苗注意事項。

Q：哪些學生可以施打BNT疫苗？

A：首波BNT疫苗將開放12至17歲學生對象造冊接種，其餘再優先提供18至22歲大學生及民眾至預約平台意願登記及預約。

Q：何時開放學生接種BNT疫苗？

A：今天上午7點第一批93萬劑BNT疫苗已抵台，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中透露第二批91萬劑BNT疫苗也將在1週內運抵，最快本月中旬可先提供126萬名的12歲至17歲學生接種。

Q：校園學生施打BNT疫苗方式為何？

A：12~17歲依照造冊校園集中接種，不需要意願登記；或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所施打疫苗。

校園集中接種比照流感疫苗簽署家長同意書，直接到國中、高中校園透過班級分批施打。

教育部也會提供防疫假，讓接種學生在施打當天及隔一天請假。

Q：家有12~17歲青少年但未在學怎麼辦？

A：指揮中心表示，12至17歲若不在校如自學、輟學，將另外安排施打，同樣需監護人同意。

Q：若家長和學生對施打與否意見不同呢？

A：指揮中心表示，學生施打一定要有家長同意書，但學生本人仍可拒絕施打。

Q：首批BNT疫苗如何保存？保存期限為何？

指揮中心指出，本批疫苗為多劑型包裝，每瓶6人份，需於-60至-90°C超低溫冷凍保存，若轉置到2~8°C冷藏設備，可保存1個月，本批效期至2022年1月15日。

Q：施打BNT疫苗後副作用有哪些？

A：BNT與莫德納都屬於mRNA疫苗，BNT常的副作用為「注射部位疼痛」，發生率為54.2％、疲倦53.1%、頭痛52.6%、肌肉痛44%、畏寒31.9%、關節痛26.4%、發燒大於38度7.9%。

若接種後發現，接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒，或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹)等不適症狀，應儘速就醫診斷治療，同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。

Q：過敏性休克和心肌炎發生率高嗎？

A：指揮中心專家李秉穎表示，要注意過敏性休克及心肌炎2項嚴重不良反應，過敏性休克發生率大約百萬分之2到5，比傳統疫苗的百萬分之一高一點點，不過還算少數，只要接種後在場觀察30分鐘沒問題，之後再出現過敏性休克的機率很低。

心肌炎發生在年輕族群的機率約百萬分之幾十，男性比較容易出現，目前認為可能是和自體免疫、也就是個人體質有關。雖然西方國家有人因心肌炎喪命，但死亡率沒有超過百分之10，大部分症狀輕微，以支持性治療後就會恢復。若打了第一劑發生心肌炎，第二劑就不建議再接種mRNA疫苗，可改打腺病毒載體疫苗或蛋白質疫苗。

李秉穎提醒，施打mRNA疫苗後，1個月內都要注意自己的身體狀況，如果1星期內有心悸、呼吸急促及胸痛，就要趕快就醫。

醫師黃軒表示，心肌炎為非常罕見的副作用，以美國為例，約300名因疫苗引發心肌炎的患者中，95％皆為輕症，且至今無人因此死亡。相較之下，兒童沒打疫苗的死亡率約.03％至0.22％，比心肌炎機率大上許多。

Q：和成人相比，兒童及青少年比較少有重症或死亡案例，為何仍需接種疫苗？

A：醫師黃軒表示，除了保護孩子們免於染疫，也能防止在校傳染給同學及師長，在家傳染給父母與風險更高的長輩。

Q：哪些學生建議不要施打BNT疫苗？

A：對疫苗成分有嚴重過敏反應者不予接種，若目前正在發燒、或患有急性中重度急病者，建議待病情穩定以後再打，若有疑慮可詢問醫師後再評估是否要接種。

Q：學生集體施打會不會暈針？

A：指揮中心專家張上淳表示，暈針主因太緊張或心理因素引起暈眩，呼籲施打時避免太擁擠、也不要看別人打，可降低暈針風險。

避免暈針有2點要注意的地方，首先，注射地點要通風良好，其次應避免密集排隊擠著等候，確保施打環境舒適，人與人之間不要太靠近，不要一直看著別人施打，避免心理愈來愈緊張。

Q：18-22歲年輕族群如何施打BNT疫苗？

A：陳時中表示，BNT疫苗除開放12歲到17歲造冊接種，有登記意願、尚未接種過疫苗的18歲至22歲民眾也可優先接種。屆時會從17歲往下打到12歲，打完後18至22歲則會一起開打。後續再依疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估規劃對象。

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