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93萬劑BNT疫苗抵台 多劑型包裝、效期至明年1月

首批BNT疫苗抵台 外觀上未見到有「复必泰」布條

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
我國第一批BNT疫苗上午到貨，疾管署長周志浩（右三起）、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、衛福部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、機場公司總經理但昭璧等一起拿著「THANK YOU」字牌在飛機前合影。記者鄭超文／攝影
我國第一批BNT疫苗上午到貨，疾管署長周志浩（右三起）、慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、衛福部長陳時中、台積電慈善基金會董事長張淑芬、機場公司總經理但昭璧等一起拿著「THANK YOU」字牌在飛機前合影。記者鄭超文／攝影

今天是開學第二天，雖然學生普遍尚未施打疫苗，但是適合學生施打的第一批BNT疫苗早晨運抵台灣，由盧森堡國際貨運航空CV7962班機載運，大約在七點降落在桃園國際機場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中親自來接機，陳時中致詞時簡短地表示，代表政府表達除了感謝、再感謝，充滿了感謝。

據大陸官媒照片顯示這批疫苗在盧森堡上貨時，冷凍櫃的外觀上掛著簡體中文字的「复必泰」布條，但是抵達桃園機場後，貨櫃在出機艙時布條卻神秘地不見蹤影，由於這批疫苗是由鴻海創辦人郭台銘親自赴歐洽談，由永齡基金會、台積電和慈濟共同採購，這批疫苗原本是上海復星醫藥訂的貨，但因大陸至今尚未核准使用BNT疫苗，導致這批疫苗變成「現貨」，三個基金會努力爭取到手。

陳時中在倉儲中心先是仔細地看了看這批貨，隨後致詞時說，從鴻海到慈濟及法律的團隊，在這段時間非常的努力，克服所有困難把合約簽訂，郭台銘也到歐洲把細節做了適當的安排，跟國內充分的配合，他在此代表衛福部向企業表達感謝。

搶貨成功的鴻海創辦人郭台銘因處隔離期間，今天委託表姊、台積電慈善基金會董事長張淑芬代為接機，慈濟基金會也由執行長顏博文代表接機，張淑芬致詞說，捐贈的過程中有許多的不容易，也是靠各方的努力成功，包括政府的授權和協助、郭台銘辛苦到歐洲催貨，台積電的法務在各方協調，以及慈濟的慈愛，是大家的努力成就了這項美事。現在全球都在缺疫苗，再加上有很多國家都要打第3劑，應該感謝BNT跟復星醫藥給我們的協助，讓第1批疫苗比原訂時間早到1個月。

慈濟慈善事業基會執行長顏博文則表示，感謝BNT以及復星醫藥的慷慨促成、提前交貨，讓12到17歲的青少年有機會接種疫苗。

中央流行疫情指揮中心表示，首批到貨的BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗約90多萬劑，由於檢驗試劑已提早送抵台灣，加上檢驗封緘約14天，9月中開放施打應該沒問題，若第二批早點抵台，或許兩批會一起開打。

我國第一批BNT疫苗上午到貨，疫苗貨櫃的外觀上不再有印著簡體中文字的「复必泰」布條。記者鄭超文／攝影
我國第一批BNT疫苗上午到貨，疫苗貨櫃的外觀上不再有印著簡體中文字的「复必泰」布條。記者鄭超文／攝影
我國第一批BNT疫苗上午到貨，衛福部長陳時中（左）及慈濟慈善事業基金會執行長顏博文（右）及台積電慈善基金會董事長張淑芬（中）等親自到桃園機場接機，張淑芬鞠躬感謝大家的努力成就了這項美事。記者鄭超文／攝影
我國第一批BNT疫苗上午到貨，衛福部長陳時中（左）及慈濟慈善事業基金會執行長顏博文（右）及台積電慈善基金會董事長張淑芬（中）等親自到桃園機場接機，張淑芬鞠躬感謝大家的努力成就了這項美事。記者鄭超文／攝影
我國第一批BNT疫苗上午到貨，據大陸官媒照片顯示這批疫苗在德國上貨時，冷凍櫃的外觀上有印著簡體中文字的「复必泰」布條，但是抵達桃園機場後，一名地勤人員爬上貨艙，隨即貨艙門關閉，貨物下機時冷凍櫃的外觀已無「复必泰」布條。記者鄭超文／攝影
我國第一批BNT疫苗上午到貨，據大陸官媒照片顯示這批疫苗在德國上貨時，冷凍櫃的外觀上有印著簡體中文字的「复必泰」布條，但是抵達桃園機場後，一名地勤人員爬上貨艙，隨即貨艙門關閉，貨物下機時冷凍櫃的外觀已無「复必泰」布條。記者鄭超文／攝影
大陸官媒報導台灣時間昨天下午，由盧森堡啟運往台灣地區的BNT疫苗，上面掛著「复必泰」字樣布條。 圖/中新社
大陸官媒報導台灣時間昨天下午，由盧森堡啟運往台灣地區的BNT疫苗，上面掛著「复必泰」字樣布條。 圖/中新社

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