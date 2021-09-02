首例機師突破性感染驗出Delta 工會驚籲指揮中心這件事

昨天中央流行疫情指揮中心記者會中，指揮官陳時中部長證實日前確診的個案16066，為已施打兩劑疫苗國籍機師，更表示在基因定序後確定受到感染的為Delta病毒株。對於國內機組員首度出現「突破性感染」的案例，桃園市機師職業工會表示，感到震驚與高度不安，呼籲執勤外站隔夜返台居檢應比照一般旅客14天，未滿前不應再派飛。

工會說，為確保國人之健康安全、避免傳染力更強、病毒量更高的Delta病毒，成為台灣後續防疫破口，呼籲指揮中心在尚未能有進一步更有效防止Delta病毒傳染的具體措施之前（如施打第三劑疫苗等），應盡速宣布將長程航班（國外機場外站隔夜）機組員，返台後居家檢疫隔離天數一律比照一般旅客之14天規定。

工會說，更重要的，為防範Delta病毒在同機艙執勤機組員間感染擴散，亦呼籲指揮中心宣布機組員日後14天檢疫期滿之前，不應該提前結束居家檢疫再次派飛執勤。

工會表示，今年6月17日，即已發文予指揮中心主動提醒包括歐美等國的機場外站因陸續解封或防疫措施降級，甚至已出現當地工作人員不再強制配戴口罩的情況，染疫風險恐將高於往常，當時並希望指揮中心能在機組員檢疫天數未滿期間勿允許再度派飛執勤，以降低染疫及機組員交叉感染之風險。

工會喔，指揮中心於7月5日回函中，僅表示因已要求主管機關落實「外站零接觸」管理等措施，除非機組員往返於被列入重點高風險國家（不包含美國），否則指揮中心將維持機組員在檢疫天數未滿之前得以再次派飛執勤。

因此，工會表示，對於該次已施打兩劑疫苗卻遭Delta病毒突破性感染的案例發生，認為此時正應該是亡羊補牢的時刻。

工會說，近日國際統計也顯示，美國本土每十萬人確診率已高於英國，英國目前已列為疫情高風險國家，機組員長班返台後列為檢疫14天對象，而面對確診率更高的美國，指揮中心僅要求機組員檢疫5日而居檢期間可以再次派飛。

工會表示，根據美國耶魯大學公共衛生學院的研究團隊一篇研究論文顯示，在當時尚未考量Delta變異珠等具更強傳染力的病毒擴散前，研究評估顯示，即便在開始進入居家檢疫隔離，以及解除居家檢疫隔離的時間點，均進行PCR檢測，至第七天解除隔離後，事實上仍具有無法完全忽略的傳染機率。

工會說，在Delta病毒開始出現突破性感染的當前，倘若要真正有效保護國人的健康與阻絕Delta病毒的擴散與傳播，要求百分百零確診機率，指揮中心宣布將於9月15日起實施的5天居家檢疫天數，同時也未限制航空公司在居家檢疫以及自主健康管理期間未滿前即可再次派飛的風險，恐怕必須嚴肅正視。

此外，工會提醒，指揮中心於8月31日發函給相關主管單位的函文中，同時明確指示將「取消（機組員）每3個月定期監測抗體」的措施。

工會說，在Delta病毒突破性感染案例傳出的當下，此一放鬆監測的舉措，恐怕將讓日後更無法實際追蹤、分析與推估目前已經施打疫苗的機組員在面對國外包括Delta病毒新一波疫情的保護效果，也可能將導致後續難以在上述基礎上提出因應防疫措施。呼籲應維持目前機組員每3個月定期監測抗體的措施。

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