快訊

郭台銘買BNT「從沒花錢花這麼開心」 臉書一句話洩心聲

抖音救出版？歐美「BookTok」掀起的書市熱賣狂潮

首例機師突破性感染驗出Delta 工會驚籲指揮中心這件事

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
指揮中心考量到邊境疫情管制必要，9月15日零時起將加強機組員返台檢疫規定。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
指揮中心考量到邊境疫情管制必要，9月15日零時起將加強機組員返台檢疫規定。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

昨天中央流行疫情指揮中心記者會中，指揮官陳時中部長證實日前確診的個案16066，為已施打兩劑疫苗國籍機師，更表示在基因定序後確定受到感染的為Delta病毒株。對於國內機組員首度出現「突破性感染」的案例，桃園市機師職業工會表示，感到震驚與高度不安，呼籲執勤外站隔夜返台居檢應比照一般旅客14天，未滿前不應再派飛。

工會說，為確保國人之健康安全、避免傳染力更強、病毒量更高的Delta病毒，成為台灣後續防疫破口，呼籲指揮中心在尚未能有進一步更有效防止Delta病毒傳染的具體措施之前（如施打第三劑疫苗等），應盡速宣布將長程航班（國外機場外站隔夜）機組員，返台後居家檢疫隔離天數一律比照一般旅客之14天規定。

工會說，更重要的，為防範Delta病毒在同機艙執勤機組員間感染擴散，亦呼籲指揮中心宣布機組員日後14天檢疫期滿之前，不應該提前結束居家檢疫再次派飛執勤。

工會表示，今年6月17日，即已發文予指揮中心主動提醒包括歐美等國的機場外站因陸續解封或防疫措施降級，甚至已出現當地工作人員不再強制配戴口罩的情況，染疫風險恐將高於往常，當時並希望指揮中心能在機組員檢疫天數未滿期間勿允許再度派飛執勤，以降低染疫及機組員交叉感染之風險。

工會喔，指揮中心於7月5日回函中，僅表示因已要求主管機關落實「外站零接觸」管理等措施，除非機組員往返於被列入重點高風險國家（不包含美國），否則指揮中心將維持機組員在檢疫天數未滿之前得以再次派飛執勤。

因此，工會表示，對於該次已施打兩劑疫苗卻遭Delta病毒突破性感染的案例發生，認為此時正應該是亡羊補牢的時刻。

工會說，近日國際統計也顯示，美國本土每十萬人確診率已高於英國，英國目前已列為疫情高風險國家，機組員長班返台後列為檢疫14天對象，而面對確診率更高的美國，指揮中心僅要求機組員檢疫5日而居檢期間可以再次派飛。

工會表示，根據美國耶魯大學公共衛生學院的研究團隊一篇研究論文顯示，在當時尚未考量Delta變異珠等具更強傳染力的病毒擴散前，研究評估顯示，即便在開始進入居家檢疫隔離，以及解除居家檢疫隔離的時間點，均進行PCR檢測，至第七天解除隔離後，事實上仍具有無法完全忽略的傳染機率。

工會說，在Delta病毒開始出現突破性感染的當前，倘若要真正有效保護國人的健康與阻絕Delta病毒的擴散與傳播，要求百分百零確診機率，指揮中心宣布將於9月15日起實施的5天居家檢疫天數，同時也未限制航空公司在居家檢疫以及自主健康管理期間未滿前即可再次派飛的風險，恐怕必須嚴肅正視。

此外，工會提醒，指揮中心於8月31日發函給相關主管單位的函文中，同時明確指示將「取消（機組員）每3個月定期監測抗體」的措施。

工會說，在Delta病毒突破性感染案例傳出的當下，此一放鬆監測的舉措，恐怕將讓日後更無法實際追蹤、分析與推估目前已經施打疫苗的機組員在面對國外包括Delta病毒新一波疫情的保護效果，也可能將導致後續難以在上述基礎上提出因應防疫措施。呼籲應維持目前機組員每3個月定期監測抗體的措施。

新冠疫苗

延伸閱讀

世衛組織添監控名單 新變種病毒株Mu是什麼？

BNT疫苗也給18到22歲 陳時中：衡平性是主要考量

拚第1劑疫苗人口涵蓋率 張上淳透露考量關鍵

10人在台灣完整接種疫苗仍染疫 皆為輕症個案

相關新聞

首批93.2萬劑BNT疫苗抵台 張淑芬、顏博文接機 陳時中連說多次「感謝」

攜帶台灣首批93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，台灣時間1日晚間11時從亞塞拜然起飛，台灣時間2日上午7時抵達桃園機場，台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟基金會執行長顏博文和中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中現場接機。

新聞幕後／郭台銘：從沒花錢花這麼開心

第一批ＢＮＴ疫苗來了，網路上卻出現批評鴻海創辦人郭台銘攬功聲音，駐德代表謝志偉還發文表示，政府也付出很大的努力，不能把功...

BNT搶功 藍酸政府：障礙賽中的障礙

由台積電、鴻海及慈濟捐購的首批ＢＮＴ疫苗，預定今天上午抵台，台積電和鴻海集團旗下的永齡基金會昨證實，將由台積電慈善基金會...

疫苗四大品牌將到齊！庫存量、輪誰打 一張表看清楚

近日陸續有多批疫苗抵台，由鴻海永齡、台積電、慈劑購買的1500萬劑BNT疫苗，首批約90多萬劑預定明（2日）清晨運抵台灣，屆時國內四大新冠肺炎疫苗品牌齊聚。《聯合新聞網》整理四大品牌疫苗庫存量、預約、接種資料一覽表，讓您一次看懂。

首例機師突破性感染驗出Delta 工會驚籲指揮中心這件事

昨天中央流行疫情指揮中心記者會中，指揮官陳時中部長證實日前確診的個案16066，為已施打兩劑疫苗國籍機師，更表示在基因定...

首批BNT疫苗運抵桃園機場 有望9月中開打

首批輝瑞BNT疫苗今天早上由盧森堡國際貨運航空班機載運，6時59分運抵桃園國際機場，檢驗封緘後有望9月中開放施打。中央流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。