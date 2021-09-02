首批BNT疫苗運抵桃園機場 有望9月中開打
首批輝瑞BNT疫苗今天早上由盧森堡國際貨運航空班機載運，6時59分運抵桃園國際機場，檢驗封緘後有望9月中開放施打。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天也親自來接機。
陳時中日前在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，首批到貨的BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗約90多萬劑，由於檢驗試劑已提早送抵台灣，加上檢驗封緘約14天，9月中開放施打應該沒問題，若第二批早點抵台，或許兩批會一起開打。
鴻海創辦人郭台銘因處隔離期間，今天委託表姊、台積電慈善基金會董事長張淑芬代為接機；慈濟今天也派員接機 。
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