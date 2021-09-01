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載運我首批輝瑞BNT疫苗班機亞塞拜然起飛 預計2日早上7時抵台

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3百萬人等打BNT疫苗 醫師：下下下批也不會輪到你們

聯合新聞網 / 綜合報導
台灣首批BNT疫苗預計明天清晨抵達。美聯社
台灣首批BNT疫苗預計明天清晨抵達。美聯社

首批BNT疫苗原預計今（1）日晚間抵台90萬劑，但因班機常有延誤估將於2日清晨抵達。在民進黨英系立委建議下，指揮中心更改BNT疫苗接種順序，18-22歲年輕人升至第二順位，令衛福部草屯療養院醫師沈政男質疑「道理何在？」，並推算348萬人有意願登記BNT疫苗的一般民眾「下下下批，也不會輪到你們」。

指揮中心更改BNT疫苗接種順序，第一優先順位12-17歲學生外，18-22歲年輕族群躍居第二順位，取代原先從第一至十類依序施打的方式。

沈政男31日半夜在臉書發文表示，指揮中心優先讓12歲到17歲接種BNT，理由是這些族群沒有別的疫苗可用，但被綠營立委要求後，又把18到22歲納入BNT優先接種順序，他質疑道理何在？明明AZ疫苗新到了一批貨，而且開放給23歲以上，「如果18到22歲有感染風險，為什麼不讓他們接種AZ疫苗？」、「全世界沒有人把18-22歲列入新冠疫苗施打優先名單啦！」批評蔡政府政治操作頻頻。

有民眾心想「好吧，反正下一批BNT就輪到我們了」，但沈政男直言「歹勢！下一批，下下批，下下下批，也不會輪到你們！」，這是因為BNT第二劑的標準間隔要21天，當12-22歲打完第一劑BNT，馬上又要打第二劑BNT，「你們繼續好脾氣地等吧，應該冬至以前有機會等到」。

沈政男看到數篇國外研究都說BNT的保護力不如莫德納（兩劑間隔28天），但指揮中心至今沒任何說法。他建議趕快研究第二劑BNT該間隔多久，能取得最佳保護力，才是中央現在最要緊的事。

新冠疫苗 BNT 醫師

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