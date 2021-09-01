首批輝瑞BNT疫苗 預計9月2日清晨運抵台灣
首批由鴻海、台積電、慈濟共同採購的輝瑞BNT疫苗即將到來，桃園國際機場人員表示，這批疫苗將由貨機載運，預計明天清晨會運送抵台。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天證實，首批約90萬劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）輝瑞BNT疫苗已經在前往台灣的班機上，預計明天清晨抵台，最快9月中就能施打，「這批貨來，對台灣來講意義重大」，屆時會親自接機。
根據多家媒體報導，原定今晚9時30分抵達的航班，因班機延遲，預計改於明天早上7時30分抵達，對此，桃園國際機場公司表示，無法證實相關訊息。
有桃園機場人員表示，首批輝瑞BNT疫苗雖然因班機延遲，但預估仍會由盧森堡貨運航空CV-7962貨機載運，至於抵達的時間，與外界推測的早上7時30分，「應該不會差太多」。
根據資深貨機駕駛表示，查閱盧森堡貨運航空CV-7962貨機以往的飛行紀錄不難發現，該架貨機抵達台灣的時間多為清晨近5時，但飛行時間的變數很多，因此清晨到上午的時段都有可能，而媒體報導的7時30分是合理推測的時段。
鴻海創辦人郭台銘辦公室今天下午證實，永齡基金會購買捐贈給政府的BNT疫苗，預計2日上午抵台，郭台銘處於隔離期間，特別委託表姊、台積電慈善基金會董事長張淑芬代為接機。
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