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BNT疫苗也給18到22歲 陳時中：衡平性是主要考量

中央社 / 台北1日電

BNT疫苗抵台後，除12到17歲學生族群，指揮中心也將優先開放18到22歲接種，引來不滿。指揮官陳時中今天表示，這決定主要考量疫苗衡平性，確保每個年紀都能打到疫苗。

首批由鴻海、台積電、慈濟共同採購的輝瑞BNT疫苗將於明天清晨抵台，中央流行疫情指揮中心計畫先開放12歲到17歲青少年族群接種，其餘將優先開放給18歲至22歲年輕族群預約，和以往從高年齡層往下開放不同，引發部分民眾不滿。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，之所以開放年輕族群先接種，主要考慮疫苗衡平性，並坦言這個決策非常困難，透過開放18歲到22歲接種BNT疫苗，同時將AZ疫苗接種年齡下放到23歲，才把兩邊接起來，讓大家都有機會可以打到疫苗。

陳時中說，年輕人染疫後重症、死亡風險雖然較低，但近期染疫率已逐漸增高，他也提醒，打疫苗還是有一定風險性，每個人或父母都要仔細評估，做好選擇。

陳時中指出，目前全台已有1000多萬人接種第1劑疫苗，已經登記但還沒接種第1劑的還有560多萬人，會努力在年底前達到7成覆蓋率，也會根據疫苗預約、施打、到貨情形，決定何時開始加強施打第2劑；目前有部分第2劑間隔時間確實太長，也要趕快把這塊補上，總是這裡面要有衡平處理。

因應最早在印度發現的Delta變異株疫情，近期以色列追加接種第3劑疫苗，但國際間又有研究指出，打2劑BNT疫苗者對抗Delta變異株的保護力低於染疫後的自然免疫力。

陳時中說，那只是研究的情況，代表各種疫苗對抗Delta變異株的效果都比較差，但不會期待大家透過染疫獲得保護力，「那是以前想法」，畢竟現在打疫苗就能夠有免疫力，至少重症死亡率都能降低。

新冠疫苗

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