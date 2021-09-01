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拚第1劑疫苗人口涵蓋率 張上淳透露考量關鍵

中央社 / 台北1日電
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／中央流行疫情指揮中心
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／中央流行疫情指揮中心

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天說，疫苗接種主力放在第1劑，是因社區可能有病毒潛伏，嚴守邊境可爭取接種時間，若Delta變異株來襲，完全未打疫苗威脅非常大。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗陸續到貨，但現階段疫苗數量仍有限，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中先前曾表示，接種策略主力仍放在擴大第1劑疫苗人口涵蓋率。

今天疫情記者會上，媒體提問國際間變種病毒肆虐，台灣若只衝第1劑疫苗涵蓋率是否足夠，張上淳坦言，只打1劑疫苗原則上確實不足，但即便完整接種2劑疫苗，仍有突破性感染個案發生。

張上淳說，疫苗接種目標仍是民眾都有機會接種2劑疫苗，但先前本土疫情是最早在英國發現的Alpha變異株導致，接種1劑疫苗就有相當保護力，2劑保護力更佳，對預防住院重症相當重要。

張上淳說，目前國內仍可能有極微量的Alpha變異株潛伏存在，無法百分之百確定社區內沒有病毒，此時靠疫苗廣泛接種，對控制疫情有很大的幫助。

針對最早在印度發現的Delta在國際間肆虐，近期南非又出現疫情爆發以來突變程度最大的全新變種病毒C.1.2。

張上淳說，無論是阿斯特捷利康（AZ）、莫德納（Moderna）或輝瑞BNT疫苗，對於Delta或最早在南非發現的Beta變異株防護力都下降，已是眾所皆知。

張上淳說，希望透過嚴守邊境，讓Delta變異株不要進入國內，但台灣並未完全封鎖邊境，故仍要嚴密監測防範，盡可能阻絕Delta變異株入侵，或者延緩入侵的時間。

張上淳說，透過嚴守邊境，可爭取時間完成第1劑疫苗接種，並盡可能施打第2劑疫苗，對國人有較好的保障。萬一Delta變異株入侵時，有民眾連1劑疫苗都還沒接種，屆時將造成非常大的威脅。

新冠疫苗 張上淳

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