快訊

開學日卻無法讀書？建教生們的慘綠青春

上月才亂咬東奧女選手金牌惹議 日本名古屋市長今確診

打COVID-19疫苗51人通報血栓 通報率低於歐美

中央社 / 台北1日電
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影

指揮中心發言人莊人祥今天表示，截至8月25日，共接獲51例接種疫苗後血栓個案，17例確認為「血栓併血小板低下症候群」，通報率每百萬劑7.4件，低於歐美10至20件。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種數據，昨天全台接種2萬3827劑COVID-19疫苗，累計接種1095萬8966劑，人口涵蓋率42.77%，劑次人口比46.69%。

在疫苗接種後不良事件通報方面，昨天共新增55例非嚴重不良事件、38例其他疑似嚴重不良事件、4例死亡個案，死亡個案有3例接種莫德納疫苗、1例接種AZ疫苗。

值得注意的是，近期疫苗不良事件中，陸續新增30多例「血栓併血小板低下症候群」（TTS）通報個案，引發關注。

指揮中心發言人莊人祥表示，截至8月25日，國內共接獲51件疑似TTS通報個案，其中有17案已經專家會議確認是TTS，後來突然又增加34件符合通報定義的個案，還有待專家確認。

莊人祥說，這51名個案分別為22名男性、29名女性，年齡介於22歲至95歲間，發病時序為接種後1至51天，其中7例死亡，有48例接種AZ疫苗、3例接種莫德納疫苗，通報率每百萬劑7.4件，歐美通報率則高達每百萬劑10至20件。

莊人祥指出，經專家確認為TTS後，若家屬希望申請預防接種受害救濟，可再提出申請，由衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）專家評估和疫苗是否有關。

新冠疫苗 莊人祥

延伸閱讀

郭台銘談為台灣保留3000萬劑BNT 中央願接手討論

想選BNT卻擔心要重新排隊？ 莊人祥教這樣選排序不影響

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

打高端後猝死 醫解析「主動脈剝離」有多危險

相關新聞

5天前剛打AZ...空軍一聯隊補給中隊副隊長昨受測休克 今拔管不治

駐紮在空軍第一戰術戰鬥機聯隊補給中隊副隊長陳英華5天前打完AZ疫苗後，昨天下午2時多，前往岡山空軍官校參與5公里健走科目...

出發了！首批BNT疫苗2日抵台 第二批一周後啟運

彭博資訊引述中國大陸官媒新華社報導，上海復星醫藥集團銷售給台灣的第一批mRNA新冠疫苗「復必泰」（即BNT疫苗），已於台...

突破性感染國內有8例皆接種AZ！莫德納暫無發生

國內近期因機師確診案例，為機組人員首例出現突破性感染，國內案件統計突破性感染案件也備受關注。中央疫情指揮中心發言人莊人祥...

23歲以上民眾注意！AZ加開施打「施打日延長至9月12日」

指揮中心宣布第七輪AZ疫苗施打人年齡層往下至23歲民眾，符合資格者約新增53.4萬人，預計9月9日至9月10日施打。指揮...

疫苗四大品牌將到齊！庫存量、輪誰打 一張表看清楚

近日陸續有多批疫苗抵台，由鴻海永齡、台積電、慈劑購買的1500萬劑BNT疫苗，首批約90多萬劑預定明（2日）清晨運抵台灣，屆時國內四大新冠肺炎疫苗品牌齊聚。《聯合新聞網》整理四大品牌疫苗庫存量、預約、接種資料一覽表，讓您一次看懂。

BNT擬延長間隔接種時間 陳時中：目標拉高第一劑涵蓋率

Delta變異株在國際間肆虐，首例出現突破性感染的機師也驗出Delta變異株，因此外界關心因應變異株入侵，我國目前只衝高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。