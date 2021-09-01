打COVID-19疫苗51人通報血栓 通報率低於歐美

指揮中心發言人莊人祥今天表示，截至8月25日，共接獲51例接種疫苗後血栓個案，17例確認為「血栓併血小板低下症候群」，通報率每百萬劑7.4件，低於歐美10至20件。

中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種數據，昨天全台接種2萬3827劑COVID-19疫苗，累計接種1095萬8966劑，人口涵蓋率42.77%，劑次人口比46.69%。

在疫苗接種後不良事件通報方面，昨天共新增55例非嚴重不良事件、38例其他疑似嚴重不良事件、4例死亡個案，死亡個案有3例接種莫德納疫苗、1例接種AZ疫苗。

值得注意的是，近期疫苗不良事件中，陸續新增30多例「血栓併血小板低下症候群」（TTS）通報個案，引發關注。

指揮中心發言人莊人祥表示，截至8月25日，國內共接獲51件疑似TTS通報個案，其中有17案已經專家會議確認是TTS，後來突然又增加34件符合通報定義的個案，還有待專家確認。

莊人祥說，這51名個案分別為22名男性、29名女性，年齡介於22歲至95歲間，發病時序為接種後1至51天，其中7例死亡，有48例接種AZ疫苗、3例接種莫德納疫苗，通報率每百萬劑7.4件，歐美通報率則高達每百萬劑10至20件。

莊人祥指出，經專家確認為TTS後，若家屬希望申請預防接種受害救濟，可再提出申請，由衛福部預防接種受害救濟審議小組（VICP）專家評估和疫苗是否有關。

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