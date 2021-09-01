10人在台灣完整接種疫苗仍染疫 皆為輕症個案
指揮中心今天公布，目前有10例在台灣完整接種2劑COVID-19疫苗，仍發生突破性感染個案，為8例本土病例與2例境外移入，但皆為無併發症的輕症個案。
中央流行疫情指揮中心統計，截至8月29日，共計逾88萬人已接種2劑COVID-19疫苗，但接種後滿14天、符合完整接種定義的約66萬人，分別為44萬人接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗、22萬接種莫德納（Moderna）疫苗。
指揮中心發言人莊人祥表示，目前統計10例突破性感染個案，皆是接種AZ疫苗，但都屬無併發症的輕症個案；另目前尚未出現完整接種莫德納疫苗後仍染疫的個案。
莊人祥說，10例突破性感染個案，包含8例本土個案與2例境外移入；10例當中有5例完成定序，包含4例最早在英國發現的Alpha變異株，以及1例最早在印度發現的Delta變異株，為日本境外移入個案。
此外，指揮中心今天公布新增5例境外移入個案，其中3人曾接種疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中2名本國籍人士7月自阿拉伯聯合大公國入境，2人都在今年1到2月間接種中國國藥疫苗，但雙雙皆於5月在杜拜確診染疫。
羅一鈞表示，2人當初返台入境及檢疫期滿採檢皆為陰性，但8月30日因工作需求採檢確診，但檢驗Ct值高，代表病毒量低，研判是先前確診過導致，根據病史與疫苗接種狀況屬突破性感染。
而另名曾接種疫苗仍染疫的個案，是自尼加拉瓜入境的50多歲本國籍女性，羅一鈞說，這名女性曾於8月下旬接種1劑嬌生（J&J）疫苗，但接種後尚未滿14天，因此並非完整接種後突破性感染個案。
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