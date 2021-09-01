快訊

開學日卻無法讀書？建教生們的慘綠青春

上月才亂咬東奧女選手金牌惹議 日本名古屋市長今確診

10人在台灣完整接種疫苗仍染疫 皆為輕症個案

中央社 / 台北1日電
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。聯合報系記者謝承恩／攝影

指揮中心今天公布，目前有10例在台灣完整接種2劑COVID-19疫苗，仍發生突破性感染個案，為8例本土病例與2例境外移入，但皆為無併發症的輕症個案。

中央流行疫情指揮中心統計，截至8月29日，共計逾88萬人已接種2劑COVID-19疫苗，但接種後滿14天、符合完整接種定義的約66萬人，分別為44萬人接種阿斯特捷利康（AZ）疫苗、22萬接種莫德納（Moderna）疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，目前統計10例突破性感染個案，皆是接種AZ疫苗，但都屬無併發症的輕症個案；另目前尚未出現完整接種莫德納疫苗後仍染疫的個案。

莊人祥說，10例突破性感染個案，包含8例本土個案與2例境外移入；10例當中有5例完成定序，包含4例最早在英國發現的Alpha變異株，以及1例最早在印度發現的Delta變異株，為日本境外移入個案。

此外，指揮中心今天公布新增5例境外移入個案，其中3人曾接種疫苗。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，其中2名本國籍人士7月自阿拉伯聯合大公國入境，2人都在今年1到2月間接種中國國藥疫苗，但雙雙皆於5月在杜拜確診染疫。

羅一鈞表示，2人當初返台入境及檢疫期滿採檢皆為陰性，但8月30日因工作需求採檢確診，但檢驗Ct值高，代表病毒量低，研判是先前確診過導致，根據病史與疫苗接種狀況屬突破性感染。

而另名曾接種疫苗仍染疫的個案，是自尼加拉瓜入境的50多歲本國籍女性，羅一鈞說，這名女性曾於8月下旬接種1劑嬌生（J&J）疫苗，但接種後尚未滿14天，因此並非完整接種後突破性感染個案。

新冠疫苗 莊人祥

延伸閱讀

COVID-19患者逾92%痊癒 北市1本土改判境外移入

桃機人員證實AZ疫苗將到貨 莊人祥：下午統一說明

郭台銘談為台灣保留3000萬劑BNT 中央願接手討論

BNT疫苗學生先打 指揮中心揭4大常見不適症狀

相關新聞

5天前剛打AZ...空軍一聯隊補給中隊副隊長昨受測休克 今拔管不治

駐紮在空軍第一戰術戰鬥機聯隊補給中隊副隊長陳英華5天前打完AZ疫苗後，昨天下午2時多，前往岡山空軍官校參與5公里健走科目...

出發了！首批BNT疫苗2日抵台 第二批一周後啟運

彭博資訊引述中國大陸官媒新華社報導，上海復星醫藥集團銷售給台灣的第一批mRNA新冠疫苗「復必泰」（即BNT疫苗），已於台...

突破性感染國內有8例皆接種AZ！莫德納暫無發生

國內近期因機師確診案例，為機組人員首例出現突破性感染，國內案件統計突破性感染案件也備受關注。中央疫情指揮中心發言人莊人祥...

23歲以上民眾注意！AZ加開施打「施打日延長至9月12日」

指揮中心宣布第七輪AZ疫苗施打人年齡層往下至23歲民眾，符合資格者約新增53.4萬人，預計9月9日至9月10日施打。指揮...

疫苗四大品牌將到齊！庫存量、輪誰打 一張表看清楚

近日陸續有多批疫苗抵台，由鴻海永齡、台積電、慈劑購買的1500萬劑BNT疫苗，首批約90多萬劑預定明（2日）清晨運抵台灣，屆時國內四大新冠肺炎疫苗品牌齊聚。《聯合新聞網》整理四大品牌疫苗庫存量、預約、接種資料一覽表，讓您一次看懂。

BNT擬延長間隔接種時間 陳時中：目標拉高第一劑涵蓋率

Delta變異株在國際間肆虐，首例出現突破性感染的機師也驗出Delta變異株，因此外界關心因應變異株入侵，我國目前只衝高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。