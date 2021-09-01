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真理大學院長猝逝 檢警釐清是否與疫苗有關

中央社 / 台南1日電
真理大學教授兼任人文學院院長田啟文，30日去台南玉井菜市場時突然昏倒，經急救後仍不治。圖／翻攝田啟文臉書
真理大學教授兼任人文學院院長田啟文，30日去台南玉井菜市場時突然昏倒，經急救後仍不治。圖／翻攝田啟文臉書

真理大學人文學院院長田啟文30日在台南市玉井區購物時昏倒失去意識，經店家報案送醫宣告不治，享年54歲。檢警昨天相驗初判死因為心肌梗塞，是否與疫苗有關仍待釐清。

台南市政府消防局於30日上午9時許接獲報案，指稱在玉井區中山路1家水電材料行有男子昏倒失去意識，消防人員抵達現場時發現男子失去呼吸、心跳，立即由救護車送往醫院，並於救護車送醫途中，採取電擊及以自動心外按摩機等方式急救，但呼吸與心跳在到院前皆未恢復。

台南市政府警察局玉井分局初步調查發現，平日在新北市真理大學擔任教職的田啟文常利用休假日返回玉井老家，30日上午前往1家水電材料行購物時突然昏倒並失去意識，經送醫後宣告不治，昨天檢警相驗後初判死因為心肌梗塞，遺體已由家屬領回。

媒體報導死者曾於7月20日施打過阿斯特捷利康（AZ）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，警方指出，這部分還需進一步釐清。

新冠疫苗

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