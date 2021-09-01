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學生打BNT憂集體暈針 張上淳：2撇步降低風險

中央社 / 台北1日電
指揮中心舉行記者會說明。第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
指揮中心舉行記者會說明。第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

外界擔心，青少年族群打BNT疫苗恐集體暈針。指揮中心專家張上淳表示，暈針主因太緊張或心理因素引起暈眩，呼籲施打時避免太擁擠、也不要看別人打，可降低暈針風險。

輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗最快9月中開放12歲至17歲青少年族群造冊施打，但美國有學生接種BNT疫苗後集體暈針，國內如何因應備受矚目。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在疫情記者會中表示，集體施打疫苗時確實比較容易出現暈針的狀況，主要是排隊等候時，看到前面的人打疫苗，內心多少會有一些壓力。

張上淳說，另外也可能是緊張等心理因素，引起交感神經變化，導致暈眩感或短暫失去意識，幾秒之後就會恢復，這也是普遍說的暈針。

他指出，暈針較常出現在學校替學生大量接種的場合，以往接種H1N1疫苗時也曾看到很多暈針的案例，未來會在衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）開會時特別提醒，也會請衛生局特別注意。

張上淳表示，避免暈針有2點要注意的地方，首先，注射地點要通風良好，其次應避免密集排隊擠著等候，確保施打環境舒適，人與人之間不要太靠近，不要一直看著別人施打，避免心理愈來愈緊張。

新冠疫苗 BNT

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