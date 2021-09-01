疫苗造冊遭質疑 雲縣、嘉市府：均按照中央標準

針對有媒體報導雲林縣、嘉義市疫苗接種第二類對象「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」過多，嘉義市、雲林縣政府今天皆表示，均按照中央的分類標準造冊。

民進黨籍嘉義縣立委蔡易餘昨天在臉書（Facebook）PO文，公布全國疫苗接種第二類維持防疫體系之重要官員人數，各縣市造冊排行榜前4名，分別為彰化縣、雲林縣、南投縣、嘉義市。中央各部會第二類為1710人，嘉義市有3842人，今天有媒體、社群報導地方官員疫苗施打造冊問題。

嘉義市長黃敏惠今天表示，中央釋出這些數據是何居心？嘉義市是按照中央的分類標準來造冊，第二類「維持防疫量能-中央及地方政府防疫人員」，包括警察、消防、環保、民政、社政與衛生等防疫人員，這群人都在第一線，嘉義市警察造冊近700人，以地方政府規模來看，如果低於這個數字，就令人不解。

黃敏惠說，嘉義市疫苗涵蓋率已達52.16%，施打率是全台第二高，市府這麼努力的施打疫苗，就是要讓市民有最好的防護，讓大家早日回歸日常生活，這才是最重要。

黃敏惠指出，疫苗完全是中央掌握，現在拿這個議題打地方，完全沒有意義。嘉義市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的確診人數是全台最低，這樣的成果，則是所有市民的努力與配合，非常不容易。

雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，縣府相關疫苗申報皆符合中央的標準，也獲中央的核備後進行施打。

羅楚東指出，雲林縣造冊申報的第二類對象「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」5499人，除了官員，還包含有第一線防疫人員，即地方官員及相關業務人員、縣府及鄉鎮市公所支援快篩站的工作人員，以及協助防疫工作的村里鄰長。縣府對於部分人士罔顧事實，刻意扭曲，深感遺憾。

據中央流行疫情指揮中心規定，為維持防疫體系運作，相關防疫人員與醫護人員均列為公費疫苗接種的優先施打對象，包含第一類「維持醫療量能-醫事人員」及第二類「維持防疫量能-中央及地方政府防疫人員」。

其中第2類對象為「維持防疫體系運作之中央及地方政府重要官員」、「衛生單位第一線防疫人員」以及「港埠執行邊境管制之海關檢查、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安全檢查及航空安全等第一線工作人員」等。

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