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COVID-19疫苗不只打3劑？ 陳時中：第4劑準備中

中央社 / 台北1日電
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者謝承恩／攝影

全球因應Delta變異株疫情，已有許多國家紛紛追加接種第3劑疫苗。指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前正積極和國際大廠談判，除追加第3劑，連第4劑也在準備當中。

中央流行疫情指揮中心目標擴大第1劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗涵蓋率，明年除計畫購買2000萬劑莫德納疫苗，也簽了AZ疫苗採購意願書，並考慮BNT疫苗採購量。

然而，國際間爆發最早在印度發現的Delta變異株疫情，各國紛紛開始追加第3劑，外界也好奇國內何時將補強第2劑疫苗涵蓋率。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，今年將以擴大第1劑疫苗涵蓋率為首要目標，打到一定程度後再開始準備施打第2劑，目前第3劑也已經開始整備。

陳時中透露，除規劃追加第3劑，甚至連第4劑都在著手準備當中，目前正積極和國際疫苗大廠談判，進行疫苗規劃，由於台灣疫苗接種開始得比較晚，務必盡快、積極地把疫苗涵蓋率提高，目標把抵台的疫苗都使用完畢。

另外，由於現階段任務是衝高第1劑疫苗涵蓋率，在疫苗量有限的狀況下，BNT疫苗接種間隔是否再延長，也引發關注。

陳時中表示，正因目前盡可能先滿足第1劑疫苗需求，因此可能將不同疫苗的施打間隔，調整為一致。根據現行規定，AZ、莫德納疫苗接種間隔均為10週至12週。

新冠疫苗 陳時中

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