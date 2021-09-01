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新華社：上海復星供台第二批91萬劑BNT疫苗 一周後啟運

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疫苗四大品牌將到齊！庫存量、輪誰打 一張表看清楚

聯合新聞網 / 綜合報導
路透
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近日陸續有多批疫苗抵台，由鴻海永齡、台積電、慈劑購買的1500萬劑BNT疫苗，首批約90多萬劑預定明（2日）清晨運抵台灣，屆時國內四大新冠肺炎疫苗品牌齊聚。《聯合新聞網》整理四大品牌疫苗庫存量、預約、接種資料一覽表，讓您一次看懂。

9月2日BNT到貨後，國內四大廠牌疫苗庫存量以AZ最多，還有143萬劑，其次則是新到貨的BNT約90多萬劑，莫德納42.5萬劑排第三，高端最少，僅剩21.8萬劑。

對於施打規劃，指揮中心決定BNT將先提供12-17歲學生族群接種，剩餘量原規劃依「長幼有序」由上向下施打，昨（31）日改稱要先讓18-22歲年輕族群優先施打，讓民眾有「被插隊」的感覺。

第七輪AZ疫苗也開放23歲以上民眾預約接種，最新施打時程由原本的9月9日至9月10日，今（1）日也宣布延長至9月12日。另符合第七輪AZ疫苗預約者若想改選BNT，須視是否已完成預約，若尚未完成者，可於8月31日下午4時起至平台修改，已完成預約者，則必須等到9月11日起才可加選。

圖／聯合新聞網
圖／聯合新聞網

國內四大品牌疫苗數量與預約資格：

▌BNT

已接種／0劑

庫存／預計9月2日到貨90多萬劑

登記資格／18歲以上、第七輪預約AZ未接種者，9月11日起可加選

預約接種／12-17歲造冊接種、18-22歲開放預約

接種日期／未定

▌AZ

已接種／655.6萬劑人

庫存／143萬劑

登記資格／18歲以上

預約接種／9月3日10時至9月4日18時，增開「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲民眾」預約

接種日期／8月29日、30日預約9月3日、4日施打，9月3日、4日預約9月9日至12日施打

▌莫德納

已接種／372.3萬人

庫存／42.5萬劑

登記資格／18歲以上

預約接種／第一類至第3類對象及孕婦打第二劑、醫護第一劑打AZ間隔10週可混打第二劑

接種日期／因人而異

▌高端

已接種／64.8萬人

庫存／21.8萬劑

登記資格／20歲以上

預約接種／尚未公布下一輪

接種日期／未定

新冠疫苗

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