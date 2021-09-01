快訊

Live／東奧台灣英雄凱旋派對登場 總統府高規格迎接！

BNT要來啦！ 陳時中證實飛機已起飛 預計明天清晨抵達

BNT擬延長間隔接種時間 陳時中：目標拉高第一劑涵蓋率

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
指揮中心舉行記者會說明。第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
指揮中心舉行記者會說明。第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

Delta變異株在國際間肆虐，首例出現突破性感染的機師也驗出Delta變異株，因此外界關心因應變異株入侵，我國目前只衝高第一劑涵蓋率是否恰當。指揮官陳時中表示，目前希望拉高第一劑涵蓋率，到了一定程度就會打第二劑，第三劑疫苗也在準備。

陳時中表示，目前目標就是進來的疫苗都使用完畢。而BNT到貨後，也是以第一劑滿足涵蓋率為目標，因此施打間隔會和AZ、莫德納疫苗都會一樣，延長至10至12周。

專家諮詢小組召集人張上淳表示，不論AZ、莫德納或是BNT疫苗，對於印度株（Delta）或南非株（Beta）的保護力比起英國株（Alpha）或原始武漢株都下降，只打一劑都不足，即使打兩劑還是會有突破性感染，因此還是希望大家都有機會打到兩劑。

但他表示，目前我國流行的都還是英國株（Alpha），疫苗接種一劑即有相當保護力，接種兩劑有很好的保護力，對防範重症住院來說很重要。

儘管社區可能還有潛伏原來的英國株，要靠疫苗施打來協助控制，至於針對Delta變異株則希望嚴守邊境，什麼時候有機會進來都要嚴密監測防範，延緩近來擴散的時間，有時間讓我國有接種第二劑的機會。

張上淳說，相當比例人口接種兩劑當然是好的保障，目前還未面臨Delta情況下先打第一劑，若先讓很多人打第二劑但很多人沒打到，對於未接種者危險性很大。

新冠疫苗 Delta變異株 BNT

延伸閱讀

【重磅快評】只顧削減郭董光環 陳時中忘了百萬莫粉？

BNT優先施打轉彎 游盈隆：陳時中應自請處分求人民原諒

新聞眼／疫苗數量真的夠了嗎？

第二類維持必要運作官員3萬人 4千人還可搶打BNT疫苗

相關新聞

突破性感染國內有8例皆接種AZ！莫德納暫無發生

國內近期因機師確診案例，為機組人員首例出現突破性感染，國內案件統計突破性感染案件也備受關注。中央疫情指揮中心發言人莊人祥...

23歲以上民眾注意！AZ加開施打「施打日延長至9月12日」

指揮中心宣布第七輪AZ疫苗施打人年齡層往下至23歲民眾，符合資格者約新增53.4萬人，預計9月9日至9月10日施打。指揮...

疫苗四大品牌將到齊！庫存量、輪誰打 一張表看清楚

近日陸續有多批疫苗抵台，由鴻海永齡、台積電、慈劑購買的1500萬劑BNT疫苗，首批約90多萬劑預定明（2日）清晨運抵台灣，屆時國內四大新冠肺炎疫苗品牌齊聚。《聯合新聞網》整理四大品牌疫苗庫存量、預約、接種資料一覽表，讓您一次看懂。

BNT擬延長間隔接種時間 陳時中：目標拉高第一劑涵蓋率

Delta變異株在國際間肆虐，首例出現突破性感染的機師也驗出Delta變異株，因此外界關心因應變異株入侵，我國目前只衝高...

指揮中心公布高端副作用排行 前三名是這些

第六輪高端疫苗接種期程結束，指揮中心發言人莊人祥今天公布「V-watch」的監測結果，高端出現的副作用以疲倦、疼痛和肌肉...

BNT要來啦！ 陳時中證實飛機已起飛 預計明天清晨抵達

BNT傳將於今天深夜或明天凌晨到貨約90萬劑，據悉這架編號CV-7962的盧航貨機原預計於今晚9時30分降落我桃園機場，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。