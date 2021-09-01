BNT擬延長間隔接種時間 陳時中：目標拉高第一劑涵蓋率
Delta變異株在國際間肆虐，首例出現突破性感染的機師也驗出Delta變異株，因此外界關心因應變異株入侵，我國目前只衝高第一劑涵蓋率是否恰當。指揮官陳時中表示，目前希望拉高第一劑涵蓋率，到了一定程度就會打第二劑，第三劑疫苗也在準備。
陳時中表示，目前目標就是進來的疫苗都使用完畢。而BNT到貨後，也是以第一劑滿足涵蓋率為目標，因此施打間隔會和AZ、莫德納疫苗都會一樣，延長至10至12周。
專家諮詢小組召集人張上淳表示，不論AZ、莫德納或是BNT疫苗，對於印度株（Delta）或南非株（Beta）的保護力比起英國株（Alpha）或原始武漢株都下降，只打一劑都不足，即使打兩劑還是會有突破性感染，因此還是希望大家都有機會打到兩劑。
但他表示，目前我國流行的都還是英國株（Alpha），疫苗接種一劑即有相當保護力，接種兩劑有很好的保護力，對防範重症住院來說很重要。
儘管社區可能還有潛伏原來的英國株，要靠疫苗施打來協助控制，至於針對Delta變異株則希望嚴守邊境，什麼時候有機會進來都要嚴密監測防範，延緩近來擴散的時間，有時間讓我國有接種第二劑的機會。
張上淳說，相當比例人口接種兩劑當然是好的保障，目前還未面臨Delta情況下先打第一劑，若先讓很多人打第二劑但很多人沒打到，對於未接種者危險性很大。
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