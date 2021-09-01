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突破性感染國內有8例皆接種AZ！莫德納暫無發生

聯合報 / 記者謝承恩楊雅棠邱宜君／台北即時報導
中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，所謂突破性感染，為完整接種後十四天仍確診者。本報資料照片
中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，所謂突破性感染，為完整接種後十四天仍確診者。本報資料照片

國內近期因機師確診案例，為機組人員首例出現突破性感染，國內案件統計突破性感染案件也備受關注。中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，所謂突破性感染，為完整接種後十四天仍確診者，目前根據資料庫統計結果，本土個案中已接種滿十四天仍確診者目前有八例，突破率為0.000012%。

莊人祥表示，目前不看國內疫苗施打的廠牌來看，已接種兩劑接種後十四天目前有8例傳出突破性感染，經過定序之後都是Alpha變異株，另有一例為Delta變異株是日本境外移入。針對8月15日接種後14天已有66萬人完成第二劑，突破率是8除以66萬人，突破率為0.000012%。

他指出，另外還有2例境外移入，也是突破性感染，不納入此統計。目前8例突破性感染，主要都是AZ完整接種後發生的，要算突破發生率就是8除以44.1萬人，莫德納目前沒有在國內發生突破性感染。

圖／指揮中心提供
圖／指揮中心提供

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