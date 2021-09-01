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美青少年打BNT後5副作用最常見 前台大醫揭台開打有這隱憂

聯合新聞網 / 綜合報導
根據美國CDC分析，12到17歲青少年接種BNT疫苗後，最常出現的副作用依序為頭暈、昏厥、頭痛、失去意識及盜汗。歐新社
根據美國CDC分析，12到17歲青少年接種BNT疫苗後，最常出現的副作用依序為頭暈、昏厥、頭痛、失去意識及盜汗。歐新社

BNT疫苗即將抵台，中央流行疫情指揮中心宣布12到17歲學生列第一順位接種，其餘開放疫苗預約平台供民眾登記，18到22歲年輕人列第二順位。許多家長擔憂年輕人打BNT恐有嚴重副作用，前台大感染科醫師林氏璧觀察美國12到17歲青年接種報告後，列出5大最常見副作用，而他更擔心台灣是否會發生「集體暈針」。

林氏璧在臉書粉專PO文，美國疾病管制暨預防中心分析，7月16日前在VAERS系統，共有890萬名12到17歲青少年接種BNT後，通報9246個不良反應報告，其中90.7%屬輕微副作用，9.3%為嚴重副作用。

此外，林氏璧指出最常見的副作用為頭暈占20.1%、昏厥占13.3%、頭痛占11.1%、失去意識占7.5%及盜汗占7.4%。另一個V-safe通報系統當中，注射第一劑後約9%發燒，第二劑後約30%發燒。

林氏璧表示，昏厥是因大腦灌流不足造成短暫意識喪失，可以自動恢復意識，打針後引發的暈厥即是「暈針」，引發副交感神經過度反應，導致心跳變慢、血壓變低而暈倒。昏厥通報的1228人中，901人符合標準的醫學定義。其中六成是女性，16.3%曾有恐懼打針病史，16.1%會到急診就醫。

嚴重不良反應有七成都是男性，其中最常見的是胸痛占56.4%、心肌炎占40.3%；其中心肌炎共397例，占整體通報4.3%。至於死亡病例共有14件，其中4例是12到15歲，10例是16到17歲，但沒有人因為心肌炎而死亡。

林氏璧分析，若以美國數據推算，在台灣若有100萬名年輕男性接種第一劑BNT，約會發生13例心肌炎。在注射一周後，要注意是否有胸痛、喘不過氣、心悸的症狀，可以的話盡量避免劇烈運動。林氏璧提醒，若發生上述症狀要馬上掛急診，並和醫生說明曾接種BNT。

此外林氏璧坦言，若在學校集體施打，最擔心會不會發生「集體暈針」的問題，根據美國報告指出，青少年接種BNT後發生暈針的比例非常高。針對這點，林氏璧呼籲須做好衛教與防範。

BNT 疫苗 台大 醫師

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