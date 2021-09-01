指揮中心公布高端副作用排行 前三名是這些
第六輪高端疫苗接種期程結束，指揮中心發言人莊人祥今天公布「V-watch」的監測結果，高端出現的副作用以疲倦、疼痛和肌肉痛為主。指揮官陳時中表示，並不是要推廣任何疫苗，疫苗選擇多，大家可自由選擇。
莊人祥表示，只要新的疫苗加入國內的公費接種後，都會針對前三萬人，鼓勵加入「V-watch」系統，以利主動監測疫苗產生的相關副作用。
他說，8月23日至29日蒐集到2萬9千多人加入系統，與AZ、莫德納疫苗比較。
七天內常見症狀，AZ疫苗第一劑常見的前三名症狀為注射部位疼痛占六成、疲倦占五成、肌肉痛占四成；第二劑則是注射部位疼痛占四成、疲倦占兩成、部位腫脹則約一成，症狀嚴重度第一天最嚴重，之後逐漸減緩。
莫德納第一劑的前三名症狀則為疼痛占七成、腫脹占三成、疲倦占三成；第二劑出現副作用的症狀比率比較高，疼痛占八成、疲倦占七成、肌肉痛占六成。高端第一劑的前三名症狀則為，疼痛占三成、疲倦占三成、肌肉痛則約一成。
至於影響生活和工作部分，AZ疫苗第一劑約有一成民眾無法工作，第二劑則降為2％；莫德納疫苗第一劑約有6％民眾無法工作，第二劑升至二成；高端則為5％。
他說，18至49歲比較容易發生相關副作用，無法工作的現象以前兩日為主，與接種類別或劑次都有關係。
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