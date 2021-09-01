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首批BNT疫苗恐延後抵台 資深航管員：該班機常延誤

中央社 / 桃園機場1日電
首批BNT疫苗預計今晚抵台，因班機延遲預計將於明早7時30分抵達。圖／美聯社
首批BNT疫苗預計今晚抵台，因班機延遲預計將於明早7時30分抵達。圖／美聯社

首批BNT疫苗預計今晚抵台，但據自由時報報導，因班機延遲預計將於明早7時30分抵達，桃園國際機場公司無法證實相關訊息。航管人員私下表示，該貨機過去就常有延誤紀錄。

慈濟基金會副執行長何日生昨天證實，首批BNT疫苗就在盧森堡貨運航空CV-7962貨機上。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在昨天的記者會上表示，首批到貨的BNT疫苗大概是90多萬劑，「這批貨來，對台灣來講意義重大」，屆時會親自接機。

桃園國際機場人員表示，目前仍未接獲輝瑞BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗相關訊息，也不清楚貨機載運貨品內容，相關疫苗訊息仍需以中央流行疫情指揮中心公布訊息為主。

不過根據桃園機場資深航管人員私下表示，盧森堡貨運航空CV-7962貨機過去就經常有因故延誤情況，若依據原本飛航計劃，這架班機應該已經「在路上」了，但截至上午11時仍未有任何相關飛航資訊，依此看來，航班可能已經延誤。

新冠疫苗 BNT

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