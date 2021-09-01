【重磅快評】BNT從試藥躍升為藥品 台灣藥局何時給買？

郭台銘、台積電、慈濟基金會卯足勁奔走國際，搶買的第一批BNT／輝瑞九十餘萬劑新冠疫苗今天黃昏可望運抵台灣。甫於一週前取得美國食藥署〈FDA〉核發的全球首張完全授權藥證的此疫苗，性質從「試藥」躍升為「藥品」，脫離過多管制取得「商品」身份，可以廣告、行銷、自由販售，但台灣的疫情指揮中心會同意消費者上藥局買輝瑞嗎？至少在可預見的半年、一年，希望不大。

台灣今年五月新冠疫情猛爆前，靠吹噓掩飾防疫模範生瀕臨破滅假象，五月之後打不到疫苗，民眾只能預約接種，剩下的就是苦等，寄希望於口沫橫飛的防疫指揮中心，但變不出疫苗是難堪的事實，而且情況持續惡化；指揮中心面對疫苗早是杯弓蛇影。

新冠肺炎去年被指定為第五類傳染病，以其強大的傳播力，中央依「傳染病防治條例」、「藥事法」授與許多幾乎是滴水不漏的管制手段，其中一項便是疫苗由中央統一採購，排出接種計畫表冊，要民眾按照中央的規定行事。中央統籌疫苗供應可以說出不少理由，尤其疫苗賣方市場全球都在搶，中央統籌勉強說得通，尤其民眾是防疫弱勢，想打疫苗只有官府一途。

照說取得完整藥證的BNT疫苗，民營藥廠可自行申請進口，經過衛福部審查發給藥證後，就如同流感疫苗，民眾可以自費上藥局買不同牌子的疫苗接種；審查時程可能半年，或更久些。不過台灣狀況不同，新冠肺炎特別條例的授權留了模糊空間，讓中央一些取巧、不明確的管制措施得以延續。

民眾對新冠疫苗的知識，早已突破指揮中心設下的障礙而迅速增長，這由BNT單選或複選預約接種人數迅速暴增至三百五十萬可見一斑。尤其見到BNT在不同國家、疫區執行高達四萬六千餘例三期人體試驗樣本，涵蓋不同人種、醫療條件差異，更大增對BNT的信心。以色列最近對BNT副作用的研究，疫苗組、對照組的樣本各高達八十八萬餘人，加倍證實BNT的可靠及安全。

指揮中心有什麼手段來延緩BNT的市場自由販賣？當然有，只要不解除新冠肺炎第五類傳染病歸類，疫苗管制就能延續下去；其他手法還有繼續認定疫情嚴重，不終止指揮中心任務；拖延BNT在台灣的藥證申請也是一途，讓BNT只能維持以緊急使用授權〈EUA〉資格進口，讓台灣民眾還是無法自行選擇新冠疫苗。

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