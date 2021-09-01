快訊

日本真子公主傳今年嫁到美國！「考量疫情」擬不辦婚禮

這是我的名字：史丹佛性侵案無視的「女性受害證詞」

負面聲量更勝AZ疫苗！高端開打滿一週 副作用討論度衝上第一名

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source:翻攝自臉書

文／葛緯詩

國產高端疫苗開放接種，各地陸續傳出接種後不良事件，甚至有多起疑似死亡案例，引發不少網友擔憂。由於高端疫苗深陷審查爭議，網友對廠牌缺乏信任基礎下，使網友對施打後傳出的不良事件更加敏感。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查發現，各廠牌施打後一週副作用、疑似死亡案例的網路聲量，高端疫苗不僅奪冠，還幾乎是AZ疫苗兩倍，成為衝擊民眾施打意願的關鍵。


強調副作用最低　高端開打後副作用聲量奪冠

台灣目前開放公費接種疫苗廠牌有AZ、莫德納、高端，各廠牌疫苗都有一定的潛在風險，不少人抱持觀望心態，開打後是否有疑似不良事件、接種後死亡的案例，是網友最關心的事情，也會進一步影響大家的施打意願。

觀察AZ、莫德納、高端疫苗施打後一週內副作用、死亡案例的網路聲量，高端疫苗一開始強調副作用是所有廠牌中最低，因此開打後，大家反而更關注此方面消息，一有民眾接種後發生不良反應的消息，就會掀起討論。網友討論高端疫苗副作用的網路聲量，開打後一週累計25萬3940筆，遠高於日前日本贈與台灣的AZ疫苗。

相較之下，民眾施打意願最高的莫德納疫苗，發生副作用的機率較低、疫苗供應量也最少，仍是開打後副作用等負面聲量最低的廠牌。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:疫苗施打首日往後推算7日)


開打後通報疑似接種死亡案例　AZ累計人數最多

實際上高端疫苗一週內疑似死亡案例並非最高，根據中央疫情指揮中心統計，各廠牌疫苗開打後，一週內累計疑似接種後死亡案例，以AZ疫苗累計25死最多，高於高端疫苗的6死，以及莫德納的4死。

image source:COVID-19疫苗台灣資料與推估

細看高端疫苗的聲量趨勢，總統蔡英文在高端開放接種首日率先帶頭完成接種，表示接種後精神良好、無副作用，帶動一波網路正面聲量，一度使高端疫苗的網路好感度創下新高。

不過隨著部分民眾施打後身體不適，網友也開始對安全性產生疑慮，陸姓作家接種後猝死的新聞曝光後，網路負面聲量更是一舉創下新高，輿情瞬間被翻轉。網友紛紛留言「可怕」、「怕爆」、「高端的優點不就是副作用比較低嗎」、「實驗室跟真實環境畢竟不同」，不安感讓大家對疫苗態度轉為保守觀望，成為施打率遠低於其他廠牌的原因。


延伸閱讀

新北推加倍券、3縣市普發現金！各縣市5倍券加碼補助總整理

五倍券拍板！4大管道「9月起預約」可使用至明年4月底　完整懶人包一次看

蝦皮將設20間台灣實體門市　搶占超商店到店服務

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

新冠疫苗

延伸閱讀

元富證券服務再升級 開戶即享全疫苗險保障資格

害青年沒疫苗 綠委還敢搶功

聯合報社論／陳時中說可以混打了，但疫苗在哪裡？

研究：施打莫德納疫苗所產生的抗體 比BNT疫苗多

相關新聞

負面聲量更勝AZ疫苗！高端開打滿一週 副作用討論度衝上第一名

國產高端疫苗開放接種，各地陸續傳出接種後不良事件，甚至有多起疑似死亡案例，引發不少網友擔憂。由於高端疫苗深陷審查爭議，網友對廠牌缺乏信任基礎下，使網友對施打後傳出的不良事件更加敏感。

中小學開學 教育團體盼提高疫苗覆蓋率

歷經3個多月未上實體課程，中小學今天正式開學，校園防疫備受各界關注，教育團體呼籲提高COVID-19疫苗覆蓋率，包括讓1...

BNT優先施打轉彎 游盈隆：陳時中應自請處分求人民原諒

疫情指揮中心指揮官陳時中昨天下午宣佈，「即將抵達的BNT疫苗除了保留給12-17歲施打外，改由18-22歲優先施打」。台...

將缺席BNT接機 郭台銘的不存在卻提醒了他的存在

國人苦盼多時，如果沒有意外的話，90萬劑的BNT疫苗將在今晚抵台。這種場合「國家收割隊」當然不會缺席，接機身影中將獨缺目前正在檢疫隔離中的鴻海創辦人郭台銘，可能讓蔡政府鬆了一口氣，光芒不致被郭台銘被搶走。不過，國人不會忘記，在這場購買BNT疫苗的大隊接力中，是誰故意漏了棒子，又是誰看不下去撿起棒子，衝刺跑完最後一哩路...

新聞幕後／郭董搶疫苗 計算供貨順不順

永齡／鴻海、台積電和慈濟捐贈的第一批BNT疫苗，確定今晚（九月一日）抵台，預計有九十萬餘劑；下周將有另批約九十多萬劑運抵...

明年3千萬劑BNT 陳時中：多了點

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布已向BNT表達明年為台灣保留三千萬劑額度，指揮中心指揮官陳時中表示，已採購兩千萬劑莫德納次世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。