負面聲量更勝AZ疫苗！高端開打滿一週 副作用討論度衝上第一名
image source:翻攝自臉書
文／葛緯詩
國產高端疫苗開放接種，各地陸續傳出接種後不良事件，甚至有多起疑似死亡案例，引發不少網友擔憂。由於高端疫苗深陷審查爭議，網友對廠牌缺乏信任基礎下，使網友對施打後傳出的不良事件更加敏感。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查發現，各廠牌施打後一週副作用、疑似死亡案例的網路聲量，高端疫苗不僅奪冠，還幾乎是AZ疫苗兩倍，成為衝擊民眾施打意願的關鍵。
強調副作用最低 高端開打後副作用聲量奪冠
台灣目前開放公費接種疫苗廠牌有AZ、莫德納、高端，各廠牌疫苗都有一定的潛在風險，不少人抱持觀望心態，開打後是否有疑似不良事件、接種後死亡的案例，是網友最關心的事情，也會進一步影響大家的施打意願。
觀察AZ、莫德納、高端疫苗施打後一週內副作用、死亡案例的網路聲量，高端疫苗一開始強調副作用是所有廠牌中最低，因此開打後，大家反而更關注此方面消息，一有民眾接種後發生不良反應的消息，就會掀起討論。網友討論高端疫苗副作用的網路聲量，開打後一週累計25萬3940筆，遠高於日前日本贈與台灣的AZ疫苗。
相較之下，民眾施打意願最高的莫德納疫苗，發生副作用的機率較低、疫苗供應量也最少，仍是開打後副作用等負面聲量最低的廠牌。
image source:KEYPO大數據關鍵引擎/聲量趨勢(分析區間:疫苗施打首日往後推算7日)
開打後通報疑似接種死亡案例 AZ累計人數最多
實際上高端疫苗一週內疑似死亡案例並非最高，根據中央疫情指揮中心統計，各廠牌疫苗開打後，一週內累計疑似接種後死亡案例，以AZ疫苗累計25死最多，高於高端疫苗的6死，以及莫德納的4死。
image source:COVID-19疫苗台灣資料與推估
細看高端疫苗的聲量趨勢，總統蔡英文在高端開放接種首日率先帶頭完成接種，表示接種後精神良好、無副作用，帶動一波網路正面聲量，一度使高端疫苗的網路好感度創下新高。
不過隨著部分民眾施打後身體不適，網友也開始對安全性產生疑慮，陸姓作家接種後猝死的新聞曝光後，網路負面聲量更是一舉創下新高，輿情瞬間被翻轉。網友紛紛留言「可怕」、「怕爆」、「高端的優點不就是副作用比較低嗎」、「實驗室跟真實環境畢竟不同」，不安感讓大家對疫苗態度轉為保守觀望，成為施打率遠低於其他廠牌的原因。
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