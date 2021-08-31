第二類對象暴增至27萬人？陳時中：官員僅2.6萬
外界質疑，第二類疫苗接種人數從9萬增至27萬人。指揮中心指揮官陳時中今天說，第二類對象多為警消、防疫人員，民眾最有疑慮的中央及地方官員僅約2.6萬人。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續擴大接種，但中廣董事長趙少康表示，中央雖希望民眾有疫苗就打、不要挑品牌，卻把莫德納、BNT疫苗優先留給第一類和第二類人員接種，其中第二類官員人數更從9萬人膨脹到27萬人，導致一般民眾不是沒疫苗打，就是只剩高端可以打。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中回應此事，他說，外界對於第二類人員最有疑慮的地方，不是基層的救護車、防疫人員、居家檢疫、警消等人，而是維持防疫體系運作的中央及地方政府官員。
陳時中說，根據統計，中央政府官員接種第1劑約1692人、第2劑約925人；地方政府官員接種第1劑約2萬4793人、接種第2劑約5886人。
疫情快報
▪【疫情專題】8月31日本土+3例 新增1境外、1死亡案例
▪【整理包】BNT疫苗將到貨 學生怎麼打？打過第一劑可加選嗎？
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言