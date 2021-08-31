第二類對象暴增至27萬人？陳時中：官員僅2.6萬

外界質疑，第二類疫苗接種人數從9萬增至27萬人。指揮中心指揮官陳時中今天說，第二類對象多為警消、防疫人員，民眾最有疑慮的中央及地方官員僅約2.6萬人。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗持續擴大接種，但中廣董事長趙少康表示，中央雖希望民眾有疫苗就打、不要挑品牌，卻把莫德納、BNT疫苗優先留給第一類和第二類人員接種，其中第二類官員人數更從9萬人膨脹到27萬人，導致一般民眾不是沒疫苗打，就是只剩高端可以打。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中回應此事，他說，外界對於第二類人員最有疑慮的地方，不是基層的救護車、防疫人員、居家檢疫、警消等人，而是維持防疫體系運作的中央及地方政府官員。

陳時中說，根據統計，中央政府官員接種第1劑約1692人、第2劑約925人；地方政府官員接種第1劑約2萬4793人、接種第2劑約5886人。

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