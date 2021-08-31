首批BNT疫苗對台意義重大 陳時中將親自接機

首批BNT疫苗最快9月1日抵台，指揮中心指揮官陳時中今天表示，這批疫苗對台灣意義重大，他將親自接機，並先供12到17歲施打，另有部分給18到22歲接種。

根據各家媒體報導，由鴻海、台積電及慈濟共同採購的輝瑞BNT的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，首批將於明天（9月1日）抵台，還有媒體報導台積電、鴻海、慈濟將派代表於明晚約9時30分接機。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，實際到貨時間他無法確認，據掌握時間相當接近，但首批到貨的BNT疫苗大概是90多萬劑，「這批貨來，對台灣來講意義重大。」屆時他也會親自接機。

陳時中說，因應BNT疫苗將抵台，12歲到17歲學生族群將採造冊方式，由學校規劃採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所接種；其餘疫苗將優先提供有到預約平台登記意願，且尚未接種過疫苗的18至22歲民眾施打，根據平台統計，約有100萬人符合資格。

有大專院校建議18歲到22歲應採造冊施打，陳時中說，大學生造冊施打不見得會比較方便，但學校有這樣的意見，也不是不能考慮，會再和教育部討論，主要是學生施打點多、自主性也蠻高，使用預約平台應該比較方便

至於12歲到17歲族群、18歲到22歲族群誰先誰後，又要在第幾輪開放施打。陳時中指出，安排在哪一輪接種很難說，12歲到17歲將計畫性先施打一部分，從高年級往低年級打，剩下疫苗開放18歲到22歲族群登記，這次也特別將AZ疫苗開放到23歲，以補足疫苗年齡的缺口。

指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，疫苗接種開放對象，會視疫情趨勢、接種狀況及疫苗到貨情形等綜合評估規劃，儘速讓所有國民接種疫苗，獲得保護力。

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