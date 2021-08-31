預購2000萬劑莫德納 陳時中：AZ也已簽意願書

鴻海創辦人郭台銘鴻日前釋出「已向BNT表達明年為台灣保留3000萬劑額度」的訊息，指揮中心指揮官陳時中表示，除已和莫德納購買2000萬劑次世代疫苗外，AZ也已簽署意願書，將以特別預算支應。

對於郭董稱已和BNT談好3000萬劑，我國是否會簽約，陳時中表示，數目還要和專家討論再考慮，「疫苗也不是放著都不會壞」，還要考慮台灣的施打策略等。

目前已買莫德納次世代疫苗，AZ也已簽意願書，其他疫苗是否有意必要買以及數量多少，由於各國疫苗廠都有供貨問題，分散風險也是須納入考慮要素。

他坦言，3000萬劑BNT疫苗「覺得數量多了一點」，我國人口2350萬人，如果打第一劑到第三劑，也要視專家認為第三劑要打多密集、間隔多久等；不過BNT疫苗確實有在商談。

而有民眾質疑自己沒打過莫德納卻被註記打過一劑，認為有灌水嫌疑。發言人莊人祥則表示，疫苗打完後都由醫院診所上傳，可能有誤植現象，可查健保快易通確認施打紀錄，若有誤可和上傳資料的醫療院所更正，可提出證明，重新上傳即可。

而談疫苗之餘，陳時中也不忘廣告，笑稱「麟洋配」的指揮大作戰宣傳影片已經上線，其他選手也會陸續推出；更稱民眾「多敲碗」選手或許就會到記者會現場。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。記者謝承恩／攝影

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