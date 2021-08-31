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影／59.5萬劑AZ疫苗到貨 15:16運抵桃園機場

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AZ疫苗下午到貨59萬劑 9月3日加開23歲以上民眾接種

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。記者謝承恩／攝影

AZ疫苗再往下開放！第七輪AZ疫苗今天中午截止預約，只有80.6萬人完成預約。因此指揮中心將於9月3日到4日增加開放23至28歲的年輕人接種，將於9月9日開始接種。另外，指揮中心指揮官陳時中也證實，59.5萬劑AZ疫苗將於今天下午3時40分抵達桃園國際機場，本批效期至110年12月31日。

陳時中表示，第七期自8月29日10時開放之AZ疫苗預約接種，已於今日12時截止，總計約80.6萬人完成預約，將自9月3日至9月10日施打。

為利疫苗資源有效利用，將於9月3日10時至9月4日18時止，增加開放「7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之23歲至28歲(含)[即1998年12月31日(含)以前出生]民眾」，將會陸續收到提醒簡訊，籲請民眾記得進行預約，施打時間預定於9月9日至9月10日，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。

至於前次已宣布符合預約資格對象，包含7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗之29歲(含)以上對象及滿18歲以上的第九類對象，已於8月31日中午12時停止預約及修改。

另針對BNT疫苗到貨後接種對象，指揮中心說明，目前已規劃採校園集中接種或依通知書至地方政府衛生局指定合約醫療院所方式，開放12歲至17歲(含)對象造冊接種，其餘將優先提供預約平臺意願登記，且尚未接種過疫苗之18至22歲(含)民眾預約接種。

我購買的1000萬劑AZ疫苗陸續到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑，本次提供第七批疫苗，截至目前總計約327萬劑到貨。本次提供的疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，需存放於2-8℃的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至110年12月31日。

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